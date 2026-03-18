港媽集中地Baby Kingdom母企PressLogic　撤回在美IPO申請

作為港媽集中地的親子網站親子王國（Baby Kingdom）的母公司﹑香港科技初創企業PressLogic，決定暫時不在美國進行公開招股（IPO），未明言原因，強調撤回在美國上市申請註冊符合公眾利益及投資者保護原則。



親子王國 Baby Kingdom曾獲新世界（0017）入股。PressLogic於2025年積極擴張，並完成戰略收購「親子王國 Baby Kingdom」。

PressLogic當時表示，此舉旨在深耕社群內容力量，並將其與尖端AI廣告科技深度融合，親子王國擁有高達130萬名活躍會員，累積討論貼文超過1億則。

PressLogic由張浩澤與周詠賢創立

PressLogic由張浩澤與周詠賢創立，分別持28.8%及8.8%的股份。內地科技公司美圖 （1357） 亦是其主要股東之一，持股比例達 27.1%。

另一方面， PressLogic早年與香港科技園公司（HKSTPC）訂立的融資與租賃協議，亦成為市場人士關注焦點。PressLogic在2023年3月14日參與科技園公司的精英企業計劃（Elite Programme），並與科技園訂立「未來股權簡單協議」（SAFE）及「里程碑撥款協議」（MSFA）。

根據 MSFA協議，Presslogic在租金補貼期內（自2023年6月1日起計的3年租賃期），科技園公司同意扣減每月租金31,926元，總扣減限額為150萬元。PressLogic在2023年及2024年分別獲豁免22.3萬元及 60.7 萬元的租金。

此外，根據SAFE，在以下三種情況下，科技園公司有權要求將累積的租金補貼總額轉換為PressLogic的股權，分別為籌集超過200萬美元或發行超過5%的總股份﹑融資合併或首次公開發售（IPO）；科技園一方可於2026年3月14日起行使轉換權。