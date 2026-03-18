保誠推「動感守護寶」保障計劃　涵蓋網購損失　碼實年輕一代

保誠財險（「保誠」）宣佈推出全新保誠精選「動感守護寶」保障計劃，專為18至30歲、生活與工作模式多元的年輕一代而設，而計劃每日保費低於12元，以協助年輕人在節奏急速及風險多變的環境中，提供實用而靈活的保障方案。。

保誠指，現今年輕世代嚮往充滿活力的生活方式，積極追求新挑戰及盡情享受人生，並同時活躍於線上與線下世界。然而，保誠最新年度「保誠財務健康指數」調查發現，年輕受訪者的財務健康狀況整體得分按年下降了9.8分，反映年輕一代在追求理想生活與多元發展的同時，亦面對更大的財務壓力與不確定性。

因應他們的保障需要，保誠指，精選「動感守護寶」保障計劃除提供個人意外及第三者法律責任保障外，還加入市場罕有的活動取消及心理健康保障，以進一步完善保障範圍；計劃的網絡保障亦涵蓋因網上交易引致的財務損失，包括網購貨品未能送達或意外損毀等。

計劃亦提供三項不受醫療網絡限制的自選醫療保障，讓年輕一代在追求理想的同時，亦能安心應對突如其來的挑戰。

保誠財險有限公司總經理韓金樑補充，數據顯示，香港有超過50萬青年為斜槓族，他們的工作生活與收入模式更趨多元。年輕一代在追尋理想與探索不同人生方向的同時，亦需要更貼合其生活模式與節奏的保障方案。