AI 產品化與平台化︰金蝶國際 (0268) 價值有重構的機會｜彭偉新

金蝶國際（268.HK）是一家全球領先的企業管理雲SaaS服務商，業務範圍涵蓋大型/中型/小微企業全生命周期雲ERP解決方案（蒼穹、星瀚、星空、星辰系列），商業模式以「訂閱優先、AI優先」為核心，依賴高黏性ARR及雲服務（2025年佔82.5%）。最大供應商及最大客戶均高度分散，並無單一超過10%貢獻，風險低。主要行業競爭者為用友網絡（600588.SH）及SAP等，Kingdee在雲細分市場市佔領先。集團去年營收約70.06億元人民幣，年增約12%；毛利率由去年提升約2.1個百分點至67.1%，主要受訂閱收入比重提升與AI驅動效率改善所貢獻。調整後淨利為人民幣0.93億元，市場預測未來數年淨利與每股盈餘將顯著回升。整體的自由現金流亦呈改善趨勢，顯示資產負債表具一定彈性。

集團的AI商業化與產品化被視為新增成長來源，市場相信未一年AI合約額約人民幣3.56億元且活躍AI助手用戶約20萬，AI功能的引入不僅有助於差異化產品競爭力，還能透過附加服務與智能化功能帶來更高的訂閱級別與附加收入，若AI相关合約與用戶基數持續擴大，將成為推動中短期營收增長與提升客戶粘性的關鍵催化劑。隨著市場滲透與產品線擴展中小企及微型用戶，成為了集團的長期基礎。市場指出，需要面向中小企業與微型客群的產品（如Cloud Galaxy、Jingdou/Steller）訂閱收入持續成長，且SME端的訂閱增速對整體用戶規模化有正面貢獻，若公司能在中小企業市場取得規模優勢並同步提升PaaS與平台能力，將有助於在更廣泛的客群中擴大市場佔有率並長期提升。

金蝶國際於2026年3月18日以 10.020 港元收市，全日上升 0.54 港元或 5.7%。52周最高位曾見 19 港元，而最低位則曾見 8.91港元，以現價 10.020 港元計，金蝶國際的股價較 50 天線高出 -16.07%，另外，現價亦較 200 天線低接近 30.75%，反映出早前股價回調壓力甚為明顯。金蝶國際自去年10月21日至今年3月18日期間，股價錄得32.8%的跌幅，該期間共錄得39.94 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的27.12 億港元，而散戶則佔當中的12.83 億港元。大戶對散戶資金流比率為 2.1 比 1，顯示出大戶投資者對金蝶國際的興趣較大，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上18.75%；而最低曾經跌至-5.96%，至於3月18日當日則為8.65%，反映出整體動力仍然未全面向好，只逐步回穩，(見圖1)。

市場預期金蝶國際2026年的每股盈利會大幅上升3.5倍後，2027年的每股盈利增長仍然可以達到63%，分別達到0.12元人民幣及0.19元人民幣，遠期預測市盈率分別為75.7倍及46.4倍，雖然較高，但仍然屬於較行業為佳的估值。現時，市場上共有18位分析師對金蝶國際有進行調研覆蓋，目標價的範園由12港元至23港元，不過，以目標價的中位數計算，則為18.35港元，較現價有超過90%的上望空間。不過，若果以今年1月中股價在反彈至17.07港元見頂後，股價持續回落並跌穿所有的移動平均線支持，低位見本周8.91港水平後，在9天RSI形成一底高於一底走勢下，出現底背馳走勢後，昨日股價成功升跛20天線阻力外，RSI更重返50以上水平，走勢有出現轉勢的情況。而且MACD更成功升破訊號線，形成了MACD牛差，反映股價有見底的機會。若果股價如期作出反彈，並以前跌浪總跌幅的38.2%作為反彈目標，股價有望升上12港元水平，建議投資者可以在10.00水平買入，上望12港元，股價亦宜企穩在8.90以上水平，失守先行沽出止蝕。

圖1：金蝶國際(00268)於去年10月21日至今年3月18日期間的資金流狀況