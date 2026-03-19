小米逆市飆近4%　發布大模型Mimo-V2-Pro　全球綜合智能排名第八

小米 （1810） 創辦人雷軍表示，剛發布萬億參數大模型Mimo-V2-Pro。在全球大模型綜合智能排行榜Artificial Analysis上，位列全球第八。按大模型品牌來排名，排在全球第五，超過了xAI Grok。雷軍表示，模型剛剛完成，未來一段時間，還會快速叠代增強。



今年對AI研發及資本投入逾160億人民幣

雷軍稱，小米在AI領域上相對比較低調，實際進展可能比大家看到的要快很多；又表示在AI領域，今年的研發和資本投入就將超過160億元人民幣。他相信只要堅持持續投入，小米在AI時代一定會交出一份靚麗的答卷。

根據介紹，Xiaomi MiMo-V2-Pro專為現實世界中高強度的Agent工作場景而打造。它擁有超過1T的總參數量（42B激活參數），採用創新的混合注意力架構，並支持1M超長上下文長度。在強大的模型基座上，在更為廣泛的Agent場景中持續Scaling算力，進一步拓展了智能的動作空間，實現了從Coding到Claw的重要泛化。

MiMo-V2-Pro模型現已正式開放API服務，支持1M上下文長度，並根據使用量分段計價：256K上下文以內：輸入1美金/百萬tokens，輸出3美金/百萬tokens。1M上下文以內：輸入2美金/百萬tokens，輸出6美金/百萬tokens。

MiMo-V2-Pro已在多個平台同步上線。

受到推出大模型Mimo-V2-Pro消息刺激，小米逆市飆3.9%，報36.5元。