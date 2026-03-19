日本央行按兵不動符預期　利率維持0.75厘　日圓兌港元處4.9算

日本央行公布議息結果，當局將基準利率維持在0.75厘不變，符合市場預期，為連續第二次會議按兵不動。



日本央行公布議息結果後，日圓匯價輕微上揚，每百日圓兌港元最新報4.9094，升0.15%。日圓兌1美元報159.67。

日本股市方面，最新報53875點，跌1,363點。

日本股市。（視覺中國）

當局以8比1的投票比例通過本次利率決定。日本央行審議委員高田創對利率決議投反對票，提議將短期利率目標由0.75厘上調至1.0厘。高田創表示，物價穩定目標已基本實現。由於海外事態引發的物價上漲產生二次效應，日本物價面臨上行風險。

高田創反對有關物價前景的表述，認為包括潛在CPI通脹在內的CPI漲幅水準已基本達到物價穩定目標。

日本旅遊・日本旅行・日本自由行・日本經濟・日本旅遊業・日本消費・東京・築地：圖為2024年6月14日，遊客在日本東京築地場外市場行逛。（Reuters）

稱當地經濟溫和復甦

當局又表示，當地經濟正在溫和復蘇，儘管仍存在一些弱點，又表示通脹預期已溫和上升。將從可持續、穩定實現2%通脹目標的角度出發，適當實施貨幣政策。若經濟和物價走勢與預測一致，將根據經濟和物價的改善情況繼續上調政策利率。

日本央行亦表示，金融市場因中東衝突出現不穩定走勢。原油價格大幅上漲，未來走勢需保持警惕。核心消費者通脹率可能會短暫降至2%以下，受油價上漲影響又將重新加速。日本很可能維持工資與物價溫和同步上漲的機制，必須警惕原油價格上漲可能對潛在通脹產生的影響。日本經濟前景的風險包括中東局勢、油價波動以及包括外匯走勢在內的市場發展，必須關注市場動向和油價上漲。