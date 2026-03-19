彭博﹕摩通關閉中國投資者唐浩私銀賬戶　持有1隻熱炒AI概念美股

《彭博》引述知情人士稱，摩根大通已關閉中國投資者唐浩的私人銀行賬戶，後者曾因買入數十億美元全球表現最佳的股票之一而聲名鵲起。



知情人士透露，唐浩曾是摩根大通中國私人銀行團隊的一位重要客戶，為該行帶來過數百萬美元收入。數月前因KYC（了解你的客戶）規則，該行終止了與他的業務關係。KYC規則要求銀行核實客戶的身份和資金來源，以防範潛在的非法活動。

去年初持有AppLovin Corp.股份值40億美元

2025年初時，唐浩持有AppLovin Corp.價值40億美元的股份，該公司的股價在此前一年暴漲7倍以上。AppLovin為移動應用開發者提供營銷服務，受益於人工智能熱潮，曾在2024年躋身全球表現最佳股票之列。

報道引述摩根大通一位發言人表示，根據公司政策，無法確認任何個人是否是私人銀行的客戶。AppLovin發言人Joshua Grandy稱，公司對此不予置評。

對一家大型私人銀行而言，停止與一位持有上市公司大量股份的投資者合作實屬罕見。

家族曾向哥倫比亞大學工程學院捐2000萬美元

一份2025年的文件顯示，唐浩持有AppLovin的3.2%股份。除投資外，唐浩在慈善方面也十分活躍。2018年，他的家族向哥倫比亞大學工程學院捐贈2,000萬美元，並通過Goldenway Education Foundation（現名為Tang Family Foundation）在卡內基梅隆大學設立了人工智能研究獎學金。

2009年，唐浩在香港創立Goldenway Investments，該公司在多個領域有投資。