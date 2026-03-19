彭博︰內地利率市場指標顯示寬貨幣押注退潮

中國利率市場近期指標走勢顯示，投資者對央行短期內進一步推出寬鬆措施的預期正在降溫，主要受開年經濟修復提速，以及地緣局勢推升油價、通膨擔憂隨之升溫等因素的影響。

彭博數據顯示，自3月上旬以來，中國1年期利率互換(IRS)開始從約11個月低點反彈，其與參考利率 —— 銀行間7天期回購定盤利率(FR007)的利差今年來多數時間為負，本月隨著IRS的反彈，兩者逐步回到持平狀態；作為對利率預期敏感的熱門對沖工具，負利差的收窄反映出IRS交易員對未來資金成本上漲的預期逐步攀升。

報道又指，中國1至2月經濟數據整體好於預期，帶動市場對成長前景的看法改善，外圍中東局勢不穩令油價巨幅波動，輸入型通膨擔憂隨之而起，這削弱了貨幣政策進一步寬鬆的必要性。現貨市場上，國債殖利率曲線超長端 —— 30年期品種殖利率周一走升至近一年半高點。

法巴證券（中國）多資產投資總監李維表示，考慮到中國央行近期表態都沒有提及短期內降息的可能性，且對中長期流動性進行淨回籠，市場參與者正在定價貨幣政策維持不變或略趨偏緊的可能性。

市場仍密切關注3月下旬流動性狀況

高盛、瑞銀、花旗等境外機構本月中旬發布的報告均認為，中國近期寬鬆政策加碼的緊迫性下降。其中高盛將全年降息次數預估下調至一次，此前為兩次。中國《金融時報》上周發文提及呵護銀行息差仍為重要目標，有分析認為該表述亦或一定程度削弱了投資者對短期降息落地的期待。

從IRS市場來看，紐約梅隆銀行資深亞太市場策略師張偉勤表示，近期並未看到市場對進一步貨幣寬鬆進行定價的跡象。當前政策主要著力點偏向於提振消費、促進信貸成長，即從國內需求端發力。短期內關注出口增速與國內消費等基本面數據，以評估大宗商品價格上行的潛在影響。

今年全國兩會提出，2026年中國將推動價格總水平由負轉正，央行也再次表示將靈活高效運用降準降息等工具。目前經濟仍面臨通縮陰影，但隨著中東戰事引發油價大幅波動，全球通膨擔憂加劇之際，央行或暫時不急於加碼，為後續操作留出空間。

隨著季末臨近，市場仍密切關注3月下旬的流動性狀況，以及央行多種貨幣政策工具的運用，尤其是月底1年期中期借貸便利(MLF)續作情況。央行已對本月到期的3個月和6個月買斷式逆回購累計淨回籠3000億元，結束了此前買斷式逆回購連續九個月的淨投放。