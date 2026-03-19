黑芝麻智能︰華泰與中金終止配售協議　與無極資本認購協議續有效

黑芝麻智能（2533）於上周二（10日）宣布向無極資管理的Infini Global Master Fund配售3354.46萬股新股，佔擴大後已發行股份總數約4.75%，每股認購價18.88元。由華泰國際及中金擔任配售代理。黑芝麻智能今日（19日）宣布，與配售代理訂立終止協議，終止「配售協議」，但「認購協議」仍然具有約束力。



公司指出，隨著終止「配售協議」，受此影響，認購事項所得款項淨額調整為約6.324億元。儘管配售部分取消，但認購協議仍然有效，認購事項仍須待相關條件達成後方可完成，存在不確定性。

公司強調，終止配售協議對現有業務、營運及財務狀況並無重大不利影響，但提醒股東及投資者，由於認購事項未必完成，買賣股份時需審慎。

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證監及廉署上周聯合行動拘8人

證監會與廉署於上周四（12日）表示，近日展開聯合行動，打擊涉嫌內幕交易及貪污行為，迄今已拘捕8人，包括兩家證券公司和一家對沖基金公司的高級管理人員，以及一名中間人。市傳由前摩根士丹利銀行家錢濤所創立的對沖基金無極資本(Infini Capital)也牽涉在廉政公署及證監會的調查。

無極資本發聲明表示，已留意到相關市場傳言，一切信息以香港廉政公署、證券及期貨事務監察委員會的官方公告為準，公司對未經證實的消息不予評論。

無極資本稱一貫恪守香港法律法規

該公司又稱，一貫恪守香港法律法規及監管要求，全力配合監管機構的合法工作。目前，公司整體業務及運營均維持正常開展，各項投資管理及決策流程不受影響，團隊將繼續專注於為投資者及合作夥伴創造長期價值。

無極資本稱，對於編造、散布不實訊息，擅自披露所謂調查細節誤導市場的媒體、自媒體及個人，該公司將全面取證，保留一切法律追責權利，堅決維護公司合法權益與市場秩序。