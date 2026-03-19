彭博︰摩通關閉一位中國富豪私人銀行賬戶

彭博引述知情人士稱，摩根大通已關閉中國投資者唐浩的私人銀行賬戶，後者曾因買入數十億美元全球表現最佳的股票之一而聲名鵲起。

知情人士透露，唐浩曾是摩根大通中國私人銀行團隊的一位重要客戶，為該行帶來過數百萬美元收入。數月前因KYC (了解你的客戶)規則，該行終止了與他的業務關係。

2025年初時，唐浩持有AppLovin Corp.價值40億美元的股份，這家美國廣告技術公司的股價在此前一年暴漲700%以上。

摩根大通一位發言人表示：「根據公司政策，我們無法確認任何個人是否是私人銀行的客戶」。AppLovin發言人Joshua Grandy稱，公司對此不予置評。唐浩的一位代表拒絕發表評論。

唐浩持有AppLovin 逾3%股份

對一家大型私人銀行而言，停止與一位持有上市公司大量股份的投資者合作實屬罕見。儘管如此，一位知情人士透露，摩根大通在中國的業務收入仍在成長。

總部位於加利福尼亞州帕洛阿爾托的AppLovin為移動應用開發者提供營銷服務，受益於人工智能熱潮，曾在2024年躋身全球表現最佳股票之列。

一份2025年的文件顯示，唐浩持有AppLovin 3.2%的股份。據彭博億萬富豪指數，截至周二收盤，這些股份價值約46億美元。

曾捐款於美國名校

除投資外，唐浩在慈善方面也十分活躍。2018年，他的家族向哥倫比亞大學工程學院捐贈了2000萬美元，並通過Goldenway Education Foundation（現名為Tang Family Foundation）在卡內基梅隆大學設立了人工智能研究獎學金。

2009年，唐浩在香港創立了Goldenway Investments，該公司在多個領域有投資。