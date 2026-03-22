機構瘋搶！德適生物（02526.HK）國際配售超購逾2倍！料提前截飛

AI醫療龍頭杭州德適生物科技股份有限公司（德適-B，02526.HK）赴港上市熱度飆升，國際配售階段首個半日已吸金超16億港元，認購規模超購逾2倍，成為近期港股市場最受機構資金青睞的AI醫療標的。市場消息指，因機構認購熱情持續高漲，公司本次IPO或將提前截飛（停止認購），繼續觀望勢必將優質籌碼拱手讓予佈局已久的「聰明資金」。



硬核基本面築底，技術市場雙輪驅動

德適生物此番獲頂級機構重金兜底，高定價背後，是資本市場對其硬核基本面與行業紅利的雙重認可。

作為內地 AI 醫學影像技術引領者，在染色體分析檢測市場，按 2024 年銷售收入計算，德適生物市佔率達 30.6% 位居全國第一，穩居龍頭榜首。全球範圍內，美國超半數數碼醫療投資流向 AI 領域，歐盟亦撥款打造 AI 醫學影像臨床試點；內地多部門更明確 2030 年前推動二級及以上醫院普遍應用 AI 醫學影像輔助診斷服務，政策紅利持續釋放，龍頭企業將率先受益。

公司核心產品 AI AutoVision® 為染色體輔助診斷軟件，臨床驗證其檢測染色體數目異常的靈敏度與特異度均達 100%，更將傳統 30 天的診斷時長壓縮至 4-7 天；該產品獲國家藥監局認定為「三類創新醫療器械」，審批提速下有望成為全球首款智能染色體異常自動識別提示軟件。

產品兼具國策及市場優勢 去年收入升幅達469.8%

根據招股書披露，德適生物專注開發AI醫學影像輔助診斷產品及服務，財務方面，公司的營業額由2023年的5,284萬元（人民幣，下同），穩步增長至2024年的7,035萬元；而2025年首九個月的收入更大幅飆升至1.12億元，升幅近4.7倍，反映公司出色的變現能力。

事實上，德適生物自成立以來便備受資本青睞。公司由資深醫學專家宋寧博士牽頭創立，遞表港交所前已完成十輪融資，累計募資約 3.97 億元人民幣，最後一輪融資後投後估值達 26 億元人民幣，此次國際配售遭瘋搶，是資本市場對其價值的再次認證。

機構瘋搶超購逾2倍，提前截飛預期升溫

當前港股新股市場氛圍持續改善，AI 醫療作為兼具政策紅利與技術突破的賽道，已成中長線資金佈局核心方向。德適生物憑藉龍頭地位、硬核技術、爆發式業績及清晰的成長路徑，成為機構「聰明資金」的首選，提前截飛預期升溫。對於投資者而言，把握剩餘認購窗口期至關重要，否則將錯失佈局 AI 醫學影像龍頭的機會。

（特約）