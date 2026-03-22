馬斯克一審敗訴　或面臨26億美元賠償

一場拖了三年多的天價收購官司，在本周迎來了關鍵一審結果。

最新消息顯示，美國舊金山聯邦法院陪審團裁定埃隆·馬斯克在2022年以440億美元收購Twitter（現為X）期間，通過發布誤導性推文故意壓低股價，需對投資者遭受的損失負責。

陪審團並未將這些行為定性為具體的「欺詐計劃」，但原告律師表示，總損失可能高達26億美元。

「機器人賬號」敘事受到抨擊

2022年4月，馬斯克曾出價收購推特，但隨後他對這筆交易的態度迅速轉變，因為他質疑推特聲稱的平台上的機器人、垃圾訊息和虛假賬戶數量。

次月，馬斯克在推特上發文稱，他的收購計劃「暫時擱置」。此番言論導致當時推特股價下跌近10%。

股東們認為，馬斯克情緒惡化並非因為機器人賬號，而是一種戰術策略，目的是在特斯拉股價下跌之際，向董事會施壓，以降低收購價格。

原告律師約瑟夫・科切特表示：「這是一個典型案例，告訴大家絕不能這樣對待普通投資者。」 他強調，此事對散戶投資者和養老基金均造成了衝擊。

陪審團明確認定，馬斯克5月13日和5月17日的兩條推文是導致投資者受損的主要原因。

然而，馬斯克的辯護團隊將這一判決描述為「前進道路上的一個小坎坷」，堅稱這位馬斯克對平台完整性的擔憂是有充分理由的，並誓言要通過上訴來尋求平反。

對6500億美元身家影響微乎其微

儘管可能面臨數十億美元賠償，但對馬斯克而言，這筆經濟損失在很大程度上僅具象徵意義。鑑於他目前估計高達6500億美元的淨資產，26億美元的判決金額在其整體資產中佔比極小。

自完成收購以來，馬斯克對該公司進行了徹底重組，將更名為X的平台與xAI、SpaceX進行整合，實際上把這家社交媒體平台併入了他更龐大的科技商業帝國。

該判決是監管「CEO作為影響力人物」的一個里程碑事件。它凸顯了高管在社交媒體上的溝通行為日益增長的法律責任，即便這些平台是相關高管的個人財產。

隨着索賠理賠程序啟動，在推文發布後以低於 54.20 美元收購價拋售股票的投資者，有望在未來數月內挽回損失。這也是散戶集體訴訟在面對頂級商業巨頭時取得的罕見勝利。