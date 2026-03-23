銅製IP商銅師傅今招股　入場費6869元　傅里葉5050元入場｜IPO

銅製文創工藝品製造商銅師傅（0664）即日（23日）起至周四（3月26日）招股，預計3月31日掛牌。公司計劃發售7,406.8萬股H股，一成於香港作公開發售，招股價介乎60元至68元，集資最多5億元。



每手100股，一手入場費6868.6元，招銀國際為獨家保薦人。公司引入建投國際為基石投資者，投資金額3,000萬元。此外小米（1810）亦有份投資。

公司強調IP矩陣，包括自研IP和授權IP合作，獲《哪吒之魔童鬧海》、變型金剛等知名IP授權。該公司擬將所得款項淨額中，約38%用於投資產品開發及設計能力；約24%用於提高產能及履約靈活性；約24%用於加強銷售渠道及營銷能力；約4%用於升級數字化和訊息基礎設施，及約10%用作營運資金及一般公司用途。

功放音頻及觸覺反饋芯片商 傅里葉5050元入場

功放音頻芯片及觸覺反饋芯片的中國供應商傅里葉（3625）即日起至周四（3月26日）招股，預計3月31日掛牌。公司計劃發售1,200萬股H股，5%於香港作公開發售，招股價介乎40元至50元，集資最多6億元。

每手100股，一手入場費5,050.4元，國泰君安、東方証券為聯席保薦人。

該公司擬將所得款項淨額中，約46.8%用於建立一個新的研發中心，以提升功放音頻芯片的研發能力及技術競爭力；約17.8%用於採購自動化測試設備及建設內部自動化測試驗證線以及招聘供應鏈管理工程師；約17.3%用於尋求策略性收購及合作，以加強產業整合，並鞏固在功放音頻芯片行業的地位；約8.1%用於產品的營銷及銷售；及約10%用作營運資金及其他一般企業用途。