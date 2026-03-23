宏利委任劉宏隽為香港及澳門首席AI及數據總監　鞏香港AI樞紐地位

宏利今日宣佈委任劉宏隽為香港及澳門首席AI及數據總監，以鞏固香港作為重要 AI 樞紐的地位。隨著AI及數據科技迅速發展，此項策略性舉措延續宏利人壽保險（國際）有限公司成功遷冊至香港後的發展勢頭。此外，宏利亞洲首席AI總監謝明凱亦常駐香港，反映宏利持續加強在區內AI發展及應用方面的領導實力，並進一步鞏固香港作為國際金融中心及AI發展樞紐的重要地位。



有關決定配合宏利致力成'為以AI驅動發展的策略重點，並有助宏利以香港作為區域創新樞紐，進一步鞏固在AI方面的領導地位。

宏利香港及澳門行政總裁白凱榮表示：「我們持續增強宏利在 AI 方面的領導實力，此舉呼應香港特區政府在《2026-27年度財政預算案》中，就推動AI在各行業應用所提出的一系列政策措施，亦配合保監局」）透過穩健監管架構、『人工智能促進計劃』及其他未來AI措施，以進一步促進本地AI生態系統的發展。」

保監局行政總監張雲正表示：「宏利決定在香港部署人工智能核心人員，是其全球策略的一環，以充分運用我們蓬勃的市場環境、多元的專業人才以及獨特的跨境連繫，從而提升客戶體驗、加強員工支援及提高營運效率。此舉亦為社會帶來實質裨益，為遷冊工作注入動力。我們欣悉宏利致力培育本地力量，開發具影響力的用例及提升人工智能素養，而保監局亦會與業界攜手，以創新科技作為新增長引擎，推動經濟多元發展。」