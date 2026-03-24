迎AI大時代　品格與溝通更顯價值　劉馬露明︰這是科技取代不了！

人工智能﹙AI﹚年代，許多職業變成「高危」，要建立職場競爭優勢，良好的品格與溝通技巧至關重要。品格教育協會日前舉辦第二屆「兒童品格節」，該協會創辦主席、馬時亨長女劉馬露明（Christine）及品格節共同主辦人鍾明慧（Vivian）這兩位教育界資深人士，分享迎接AI大時代，什麼特質「必備」。



AI年代更顯品格之重要

劉馬露明（Christine）認為，進入AI年代，更顯品格之重要。一方面，她認為，AI 不懂得分對與錯，純粹取決人類如何塑造，因此人們使用此工具時，需要有好的品格素質、好的價值觀，「識分好與唔好。」

另一方面，劉馬露明指，AI「能力」強勁，令知識唾手可得，取得知識因而變得不珍貴，反而要掌握好溝通技巧，「如何與人接觸、建立﹙人際﹚關係，因為有人就有關係，有關係就要溝通，如何說故事，取得良好的關係，是21世紀最需要嘅嘢，這是科技取代唔到，機械人不可能突然做到！」

左起︰品格教育協會創辦主席劉馬露明、兒童品格節共同主辦人鍾明慧。

講故事技巧 與生俱來

「兒童品格節」同時也推廣講故事的技巧，品格節共同主辦人鍾明慧（Vivian）指出，「無論什麼國家都會搵到『榕樹下講故事、一代傳一代』」的智慧，所以人腦不會『get bored with』接收故事，我們天生有呢個能力。就算是經濟，到尾都是人，大家構建一個共同社會，因此不論職場或商界，都要求好的溝通技巧。」

劉馬露明以創業為例，創業家找投資者、做「pitching」需要好的說故事技巧，也是科技不能取代，「雖然AI Agent 可以與人傾計，但始終代替不到人。做『pitching』講得最好的一位，﹙內容﹚通常與自己故事有關。」

第二屆「兒童品格節」以感恩為主題。

品格素質環環相扣

談及品格，劉馬露明認為，所有品格素質都有聯繫，「你有愛，就會感恩，也會對人善良，所有事是連在一起的。」

今屆「兒童品格節」以感恩為主題，她則解釋，相對「堅持」等特質，感恩既影響自己，也影響別人，更為重要，「好多研究顯示，每日想三件感恩的事，對個人健康、精神都有幫助，心情好咗，影響好多嘢。」

談及如何提升品格，劉馬露明認為，家長必須以身作則，「不能講小朋友『點點點』，但自己不檢討。」同時，教導小朋友時須生活化，例如睡覺前問一問小朋友當天有什麼值得感恩的事情，「不要只關心成績，必須貼地，讓培養好品格成為習慣。」

鍾明慧則補充，教育意義在於心出發，令受眾產生共鳴。