伊朗局勢｜恒生指數半日升447點　友邦飆逾5%　藥明系當炒

美國總統特朗普於周一（23日）表示，暫緩攻擊伊朗能源設施5日，消息帶動道指反彈逾600點。亞太區股市今日（24日）早段亦隨美股上揚，其中日股及韓股分別升1.3%及2.3%，港股亦高開377點。



【12:46】港股半日升447點

港股反彈，半日升447點，中午收市報24829點，國指升118點，報8426點，科指升67點，報4779點，成交額為1,495.86億元。

藥明系成為投資者追捧對象，藥明康德（2359）升8.9%，藥明生物（2269）升3.6%。

老鋪黃金（6181）多賺逾兩倍，帶動股價半日升7.7%‧

金礦股反彈，紫金（2899）升5.3%。

金融股方面，友邦（1299）升5.8%。

【09:26】恒指高開377點

恒生指數高開377點，報24759點，國指高開89點，報8396點，科指最新報4773點，高開61點。

油價於周一大跌1成，拖累油股今早表現，中石油（0857）低開0.5%，中海油（0883）低開2%。

金礦股方面，招金（1818）高開3%，紫金（2899）高開2.6%。

圖為2023年7月6日，在中國上海舉行的世界人工智慧大會（WAIC），騰訊的標誌展示在其攤位。（Reuters）

科技股方面，騰訊（0700）高開1.9%，報508元。阿里（9988）高開1.9%。將於今日收市後公後業績的小米（1810）高開1.1%。

金融股方面，港交所（0388）高開1.7%，滙豐（0005）高開3.9%，友邦（1299）高開4.3%。