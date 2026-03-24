博鰲論壇｜報告料今年亞洲經濟增長4.5%　通脹率將高於2025年

據博鰲亞洲論壇2026年年會發布的一份報告，在地緣政治風險、保護主義逆流等因素影響下，亞洲經濟增速今年將略微放緩。



該論壇周二發布的預測顯示，今年亞洲經濟增速預計為4.5%，低於去年的估計值4.7%。南亞有望成為成長最快的地區，增速預計達到6.3%，但與2025年相比將下降0.4個百分點。

中國社會科學院等機構的研究人員在報告中指出﹕「區域經濟體的經貿政策走向、產業佈局調整和合作框架構建，越來越多地受到域外力量、全球議題和地緣政治因素的牽引，而非完全由區域內市場需求和經濟互補性決定」。報告又指出﹕「亞洲經濟一體化進程進入了一個更為複雜的新階段」。

報告撰稿人之一、中國社會科學院高級經濟學家張宇燕指出，保護主義對亞洲區域經貿影響非常大。

通脹升溫或影響貨幣政策

他表示，亞洲多數經濟體財政政策仍處於擴張期，以維持經濟穩定成長；貨幣政策總體相對寬鬆，但隨著通脹預期上升，不排除後續作出調整的可能。

他還補充說，今年亞洲的通脹率可能會略高於2025年。今年是博鰲亞洲論壇成立25周年。論壇秘書長、前中國常駐聯合國代表張軍在報告發布的新聞發布會上稱，受當前中東地區緊張局勢影響，一些重要嘉賓難以出席今年博鰲亞洲論壇年會，對此表示理解。

在世界格局深刻演進、地區衝突蔓延外溢背景下，他呼籲有關各方立即停火止戰，回到外交談判軌道。