伊朗局勢｜恒生指數轉跌14點　泡泡瑪特績後急瀉近14%

美國總統特朗普於周二（24日）表示，伊朗希望達成協議，其後以色列傳媒報道，美國正尋求停火一個月。有關消息傳出後，市場緊張情緒降溫，油價於今日（25日）亞洲交易時段急挫半成，並且推動日本及韓國股市於早段上揚。港股亦承接外圍升勢，高開216點。



【13:09】港股轉跌14點

港股轉跌，最新報25048點，跌14點。

泡泡瑪特（9992）公布業績大幅下挫，曾低見185.3元，最新報187元，瀉13.9%，成交額為33.37億元。

【10:00】恒指升逾300點

港股升幅擴大至逾300點，恒指最新報25377點，升313點，國指升90點，報8589點，科指升86點，報4916點。

目前有6隻成份股升幅逾4%，其中農夫山泉（9633）飆10.3%，報46.8元。

【09:26】港股高開216點

恒生指數最新報25280點，高開216點，國指最新報8559點，高開60點，科指最新報4878點，高開47點。

油價下跌拖累油股表現，中海油（0883）低開3.2%，中石油（0857）低開0.2%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.6%，港交所（0388）高開0.6%，友邦（1299）高開1.6%。

科技股方面，阿里（9988）高開1.6%，美團（3690）高開1.2%，騰訊（0700）高開1%。至於已於周二公布業績的小米（1810），最新報32.04元，低開2%

消費股方面，泡泡瑪特（9992）高開2.9%，海底撈（6862）低開4%。