證監取得法庭命令　凍結涉嫌操縱嘉藝股份人士高達2.19億元資產

證監會新聞稿指，原訟法庭在證監會根據《證券及期貨條例》第213條提出的法律程序中，向四名涉嫌操縱嘉藝控股有限公司（嘉藝）股份的人士發出臨時強制令。

根據法庭的命令，該四名被指稱曾在2019年2月28日至2019年5月15日期間操縱嘉藝股份的嫌疑人，被禁止處置或處理在他們擁有的某些不動產及證券、銀行和保險帳戶內的資產，將該等資產的價值縮減或調離香港，以約2.19億元為限。

該臨時強制令確保，在法庭裁定涉嫌操縱者違反《證券及期貨條例》條文的情況下，將有資金可供使用以履行法庭日後作出的任何命令，包括向案中受影響的投資者作出賠償。有關命令維持有效，直至證監會根據第213條提出的法律程序有所裁定或法庭作出進一步命令為止。

與此同時，該臨時強制令及證監會根據第213條提出的法律程序，均屬針對涉嫌就嘉藝股份“唱高散貨”操縱市場案所採取的廣泛執法行動的一部分。在目前進行的刑事法律程序中有12名被告，當中包括了該四名涉嫌操縱者的其中三人，而其餘一名嫌疑人則被法院下令逮捕。

有關刑事法律程序的審訊將在2027年4月6日於區域法院展開。該等被告因上述涉嫌失當行為而被控多項罪行，包括串謀欺詐或（作為交替控罪）串謀在證券交易中使用具欺詐或欺騙意圖的計劃，違反普通法、《證券及期貨條例》及／或《刑事罪行條例》；及／或洗錢，違反《有組織及嚴重罪行條例》。