史上最大IPO｜馬斯克攜SpaceX或本周遞表　萬億美元估值繫於星鏈

萬億晶片工廠還未落地，馬斯克再傳重磅消息。據The Information，馬斯克旗下的SpaceX計劃本周晚些時候或下周向監管機構秘密提交IPO招股說明書，目標是在6月掛牌上市。此前媒體曾爆料，這一時間或定在他的生日（6月28日）期間。

這場醖釀已久的超級IPO終於進入實質性落地階段，有望刷新全球資本市場IPO規模紀錄。

目前，SpaceX 的估值為1.25萬億美元，募資規模可能超過750億美元。（Reuters）

史上最大IPO將至

這將是人類歷史上規模最大的IPO。據知情人士透露，SpaceX 募資規模可能超過750億美元，高於市場預估的500億美元，直接打破沙特阿美2019年創下的294億美元IPO募資紀錄。

目前，SpaceX 的估值為1.25萬億美元，最終發行估值與募資規模將在IPO前數周確定。業內專家一致認為，SpaceX此次IPO的目標估值區間將落在1萬億~1.75萬億美元，若觸及1.75萬億美元上限，將在全球市值排行第七。

在股權分配上，SpaceX或將打破傳統IPO慣例。報道稱，馬斯克計劃向個人投資者傾斜，配售份額佔比可能突破20%，遠高於行業常規的10%左右，主要覆蓋普通散戶與高淨值個人群體。

不過，具體比例尚未最終確定。與此同時，公司將摒棄傳統的六個月內部人員鎖定期安排，通過定製化設計防止大規模拋售對股價造成衝擊。

據悉，高盛、摩根士丹利、美國銀行、摩根大通、花旗等華爾街頂級投行已悉數入局，按業務條線分工協作。

根據此前報道的消息來看，摩根士丹利和高盛負責向機構投資者配售股份，美國銀行和花旗銀行負責向個人投資者銷售股份，摩根大通則擔任此次IPO的顧問。

相關方案仍在協商之中。值得注意的是，此次上市選址預計定在納斯達克交易所。此前有消息稱，SpaceX傾向於登陸納斯達克交易所，同時希望能夠儘早被納入納斯達克100指數。據悉，納斯達克方面也在考慮修改有關企業加入標普500指數的規則。若新規落地，SpaceX有望上市不足一個月便納入該藍籌指數，對接海量機構指數基金資金。

2025年10月11日，星鏈（Starlink）的標誌出現在智能手機屏幕上。星鏈是由 SpaceX營運的人造衛星網絡，旨在為全球民眾提供高速網絡。（Getty）

星鏈是關鍵

支撐SpaceX萬億估值的核心資產，在於星鏈。報道稱，SpaceX剛完成對xAI的全股票收，招股書或將顯示公司處於虧損狀態。不過，PitchBook認為，SpaceX的投資回報主要取決於星艦火箭商業化的落地執行，而非短期盈利增長。

數據顯示，截至2026年3月，星鏈已累計發射超10000顆在軌衛星，2025年營收突破100億美元，在全球低軌衛星網路市場市佔率超85%。

市場估算，星鏈用戶數已達數百萬級，毛利率可達70%左右。富達投資全球私募股權投資主管Karin Fronczke直言，「作為投資者，我們一直關注的重點就是『星艦』。」

IPO路演將重點圍繞三大主線

知情人士透露，此次IPO路演將重點圍繞三大主線展開：已成為穩定收入來源的太空發射業務、高速增長的Starlink衛星網路業務，以及作為軌道數據中心服務商的未來前景。

紅杉資本合夥人Shaun Maguire高度評價稱，SpaceX過剩的火箭運力將催生太空數據中心這一可能的「史上最大市場機會之一」。

馬斯克本人更是對此充滿信心：「在未來幾年內，SpaceX的成就將遠遠超過所有人工智能公司加起來的總和。」他認為隨着星艦發射成本持續下探，將AI部署至太空將具備極強經濟合理性。「最快2-3年內，太空數據中心將比地面數據中心更具成本效益。」為了解決算力難題，SpaceX計劃將IPO募來的資金用於建設太空數據中心，包括採購大量AI晶片。

同時，公司還聯合特斯拉官宣TERAFAB項目，計劃年產能超1太瓦算力。而除了打造太空數據中心，PitchBook高級分析師弗蘭科·格蘭達認為，推進月球基地Alpha計劃也是本次IPO募資的重要方向。該計劃的核心是在月球表面建立永久性基地，雖然目前尚無明確的營收模式，也未規劃可持續發展路徑，但市場對此仍頗為看好。知情人士稱，美國國家航空航天局計劃擴大SpaceX「星艦」在月球任務中的角色。

值得一提的是，為了給SpaceX IPO鋪路，馬斯克正就推特持股披露問題與SEC和解。

高盛預測，若包括SpaceX在內的一眾明星獨角獸順利上市，2026年美國IPO募資規模可能會飆升至1600億美元新高。