伊朗局勢｜貝萊德︰市場或低估戰爭風險　通脹或加劇及致增長放緩

《彭博》報道，貝萊德總裁Rob Kapito表示，投資者可能低估了伊朗戰爭帶來的風險，即使衝突很快結束，這些風險也可能對經濟增長構成壓力並推高通脹。



Rob Kapito警告，即使戰爭很快結束，經濟增長也可能受到多達兩個百分點的衝擊，而通脹率可能出現類似幅度的上行。即使「我們明天宣布戰爭結束」，油價仍可能飈升至每桶150美元，因為受阻的供應鏈需要時間才能恢復到滿負荷運轉。

2026年3月21日，美國與以色列向伊朗發動的戰爭進入第22日之際，英國已同意允許美國使用其位於中東的基地，向霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的伊朗目標發動攻擊。據《華爾街日報》報道，伊朗向位於印度洋中部的美英聯合軍事基地迪戈加西亞島（Diego Garcia Base）發射兩枚中程彈道導彈，惟並未命中基地。（網絡圖片）

Rob Kapito表示，「如果這種混亂持續一周、六個月甚至一年，對我所持有的公司意味著什麼？」他說道﹕「我最擔心的是人們沒有正視這個問題，他們只是盲目地假設」會出現樂觀結果。

Rob Kapito表示，過去「發生這類衝突時，投資者會買入短期美債、黃金，沽空股市」，而當前市場對戰爭的反應不一致，股市僅小幅下跌，黃金和美債卻跌了。

仍對美經濟前景保持樂觀

儘管戰爭可能導致增長放緩和通脹加劇，但Rob Kapito對長期前景仍保持樂觀，並指出人工智能和私募市場崛起等主題將成為投資者的重要助力。

2026年3月17日，美國中央司令部（CENTCOM）宣布，美軍向霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）沿岸的伊朗導彈基地投擲了5000磅重的鑽地彈，這些炸彈旨在穿透地下深處的目標。圖為美軍據報在行動中使用的GBU-72「先進型5000磅鑽地彈」（GBU-72 Advanced 5K Penetrator）。（Facebook@Nellis Air Force Base）

阿波羅全球管理總裁Jim Zelter也警告，衝突時間的拉長將加劇美國陷入衰退的風險，並對信貸周期構成威脅。Zelter表示，過去幾年一直是經濟支柱的美國消費者，如今已顯露出承壓跡象。他說，今年前兩個月消費者信心持續走弱，而油價上漲將進一步給他們的錢包帶來負擔。

Jim Zelter表示，「這其實並非利率衝擊，而是對全球最大經濟體消費信心的一次衝擊」。