伊朗局勢｜3月強積金人均暫蝕逾2萬元　積金評級︰股票基金全線跌

受到伊朗緊張局勢拖累，環球股市在3月份多次出現較顯著下跌，強積金賬戶持有人亦受到波及。積金評級表示，隨着3月進入最後交易周，截至3月23日，強積金目前錄得約6.3%的投資虧損，料將成為自2022年9月以來表現最差的月份，亦是歷來第七大月度跌幅。



計入供款後，按現時投資表現推算，強積金總資產預計於3月底降至約1.531萬億元，較2月底減少1,003億元，相當於每名成員平均賬戶結餘為319,345元，較2月底下跌20,917元。以絕對金額計算，強積金投資虧損約為1,033億元，相當於每名成員虧損21,542.7元。



面對能源價格持續上升對通脹及經濟增長帶來的憂慮升溫，投資者普遍降低風險敞口，結果導致各股市全線下跌。積金評級指，各類股票基金於3月全線錄得虧損，其中日本股票料將錄得自2008年10月以來最大單月跌幅，而香港及中國股票則可能創下自2022年10月以來最差月度表現。

積金評級主席叢川普（Francis Chung）表示，考慮到美國及以色列對伊朗的軍事干預，導致能源價格、市場波動、通脹及經濟衰退憂慮顯著升溫，此結果並不令人意外。

強積金的長期表現仍然穩健，其五年及十年年率化回報分別約為1.28%及4.01%。