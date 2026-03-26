中海油去年少賺11.5%　末期息55仙　今﹑明兩年派息率不低於45%

中海油（0883）公布截至去年12月底止全年業績，歸屬母公司股東淨利潤為1,220.8億元（人民幣‧下同），按年減少11.5%。派末期息55港仙。



公司又指出年內營業收入按年跌5.3%至3,982.2億元，主要是受到油氣銷量上升﹑國際市場油價下跌的綜合影響。

公司指出全球能源轉型的大勢不可逆轉，石油與天然氣仍將在較長時間內保持其主導地位。中國經濟持續回升向好，將為全球油氣需求提供關鍵支撐，海洋油氣作為中國油氣產量增長的重要戰略接續領域，將為公司帶來廣闊前景與發展機遇。同時，新能源在能源結構上的作用將愈發凸顯，新能源技術突破與規模化加速。

中海油去年營業收入跌5.3%至3,982.2億元，主要是受到油氣銷量上升﹑國際市場油價下跌的綜合影響。﹙路透社﹚

今年產量目標介乎7.8億至8億桶油當量

中海油指出，全年產量目標為7.8至8億桶油當量，預計資本支出為1,120至1,220億元。同時將一如既往重視股東回報，在各年度建議股息獲股東大會批准的前提下，2025年至2027年，全年股息支付率不低於45%；公司將根據市場環境變化，秉承回報股東的原則，綜合考慮公司股東的意願、戰略規劃、經營狀況等因素，適時對分紅政策進行調整。