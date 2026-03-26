Google新TurboQuant技術助大模型減內存需求　累韓股SK海力士瀉6%

《彭博》報道，Google研究人員大力宣傳一項新的壓縮技術，該技術有望減少人工智慧工作負載所需的內存量，受此消息影響，計算機內存和存儲設備製造商的股價應聲下跌。其中SK海力士跌6.2%，鎧俠（Kioxia）跌5.7%。



Alphabet Inc.旗下的Google表示，其新的TurboQuant技術可以將運行大型語言模型（LLM）所需的內存量至少減少六倍，從而降低人工智慧訓練的整體成本。記憶體是Nvidia（英氧達）加速器的重要組成部分，在人工智慧蓬勃發展的時期，記憶體需求激增。

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新技術對記憶體需求是增或是減

Google的這項消息引發了一些擔憂，即記憶體需求可能會減少。密切關注全球記憶體股票飈升的看漲人士表示，效率的提升實際上會增加而非減少需求，他們引用了被稱為「傑文斯悖論(Jevons Paradox)」的理論。

摩根大通交易部門在一份報告中引用了這個19世紀的理論。其分析師表示，投資人可能會因這項消息而獲利了結，但短期內記憶體消費不會受到威脅。

摩根士丹利報告稱，鑑於投資回報機會，TurboQuant對超大規模資料中心營運商來說是個好消息。他還補充說，從長遠來看，這可能對記憶體製造商也有好處，因為「每個Token成本的降低也會導致更高的產品採用需求」。

一些分析師反駁了TurboQuant會對記憶體市場產生負面影響的觀點，並引用了傑文斯悖論。傑文斯悖論是英國經濟學家傑文斯關於煤炭生產的理論，指出技術效率越高，需求反而越高。去年，中國低成本的DeepSeek人工智慧模型引發了人們對更先進技術需求下降的擔憂，當時也出現了類似的論點。

Ortus Advisors分析師Andrew Jackson在Smartkarma的一份報告中寫道，鑑於供應極度緊張，Google的這項技術可能「對需求影響甚微」。對鎧俠（Kioxia）而言，「在經歷瞭如此巨大的漲幅之後，出現一些獲利回吐也是情理之中的事」。