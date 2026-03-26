《全球金融中心指數》報告 港續列全球第三

英國Z/Yen集團與中國（深圳）綜合開發研究院今日（26）聯合發布第39期《全球金融中心指數》報告，香港的整體評分進一步上升1分至765分，繼續位列全球第三，亞太區第一，與位列第一的紐約和第二的倫敦的分數差距分別僅為2分和1分。

政府發言人表示：「報告再次肯定香港作為國際金融中心的領先地位和優勢。香港在金融科技的全球排名繼續位居榜首。在各金融行業領域從業員的評價中，香港的排名普遍提升，其中香港在『銀行業』和『融資』躍居全球首位，『保險業』繼續穩居全球第一，『投資管理』亦攀升至全球第二。此外，香港在『營商環境』、『人力資本』、『基礎設施』、『金融業發展水平』及『聲譽及綜合』五個競爭力指標的排名繼續保持全球三甲內。」

政府發言人續說：「今年是『十五五』開局之年，世界變局加速演進，香港會以創新思維對應當前複雜多變的環球政經環境，同時主動對接國家『十五五』規劃，因地制宜發展新質生產力，加快推動經濟金融高質量發展。香港會繼續善用在『一國兩制』下的獨特優勢，發揮『超級聯繫人』和『超級增值人』的角色，把握世界投資版圖重塑所帶來的機遇。」

自2007年起，《全球金融中心指數》報告於每年3月和9月發布。第39期報告評估全球120個金融中心，香港的總排名為全球第三位，整體評分為765分。