平安數字銀行投資服務新登場！ 以「HK01」開戶即享雙重賞

科技發展日新月異，現代人對理財的效率與體驗要求愈來愈高。平安數字銀行（國際）有限公司（下稱「平安數字銀行」）近日以嶄新品牌隆重登場。作為中國平安保險（集團）股份有限公司旗下的在港綜合金融平台之一，平安數字銀行秉持「安心在‧未來在」的品牌理念，利用科技重塑銀行體驗，讓客戶只需透過一部電話、一個App，便能輕鬆管理儲蓄、投資和保險的需要。



為了與大眾分享全新里程碑，平安數字銀行於即日至2026年6月30日期間，推出「投資迎新開戶賞」。全新客戶*開戶不但可享受高達8%的港元高息活期存款年利率優惠，更可獲高達HK$2,000理財服務現金回贈券，以「雙重賞」助客戶穩步累積財富。

「雙實力」理財服務 資金無縫「SWITCH」

傳統投資往往需要將資金在銀行賬戶與券商之間來回轉賬，費時失事。平安數字銀行剛推出的「雙實力理財服務」，完美結合了互聯網券商級別的流暢體驗，以及銀行級別的安全保障。該服務主打「存款投資靈活SWITCH」概念。透過「一App整合」，客戶無需進行任何額外的轉賬動作，儲蓄賬戶內的資金即可隨時直接用作投資港股、美股、基金及貨幣基金。當大市波動時，客戶可以迅速將資金調配回儲蓄賬戶收息；當遇上心儀入市時機，又能立即動用資金進行交易，在投資與存款之間實現真正的靈活「SWITCH」。

支援美股16小時交易 配合PRO級股票分析工具捕捉機遇

除了極致的資金調配體驗，平安數字銀行亦提供多元化的投資產品選擇。針對熱衷美股的投資者，銀行特別提供長達16小時的美股交易時段，全面涵蓋盤前及盤後時段，讓客戶不受地域時差限制，把握更多黃金投資機會。同時，App內亦提供PRO級股票分析工具，協助投資者時刻緊貼市場動向，靈活規劃更精明的投資策略。

「投資迎新開戶賞」活動詳情：

推廣期：即日至2026年6月30日

全新理財服務，全新客戶*以推薦碼「HK01」開戶即享雙重賞：

第一重：享8%港元活期存款年利率

第二重：獲高達HK$2,000理財服務現金回贈券

*全新客戶指活動前不曾於平安數字銀行持有任何賬戶之客戶。

受條款及細則約束

投資涉及風險

想節省更多理財時間和精力，體驗全新一站式金融服務？請即下載平安數字銀行App了解更多詳情。

（資料由客戶提供）