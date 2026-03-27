江西銅業：2025年歸母淨利潤71.30億元　按年增加2.41%

江西銅業股份(0358)公布2025年年度業績，根據經審計的按中國企業會計準則編制的2025年度合併財務報表，集團的合併營業收入為人民幣5,446.23億元(2024年：人民幣5,166.09億元)，比上年增加人民幣280.14億元(或5.42%)；實現歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣71.30億元(2024年：人民幣69.62億元)，比上年增加人民幣1.68億元(或2.41%)。基本每股收益為人民幣2.07元(2024年：人民幣2.01元)。董事會已建議向全體公司股東派發2025年度末期股息，每股人民幣0.60元(含稅)。

2025年，公司持續做強優勢產業、佈局新興產業，推動實體產業高質量發展。德興銅礦銅鉬分離浮選系統升級改造、江銅國興26萬噸陰極銅技改擴建、恆邦含金多金屬礦綜合回收、江西電纜500kV超高壓交聯電纜擴產、宏源一期3萬噸技改及二期15萬噸陰極銅擴建等項目順利建成投產，優勢產業集群規模進一步擴大、競爭力持續增強。同時，華東鋰電銅箔、上饒1萬噸╱年光伏焊帶、高效永磁電機等項目逐步釋放產能，積極搶佔新能源汽車、半導體封裝、AI算力等新興產業市場，培育新的利潤增長點。