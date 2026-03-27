伊朗局勢｜路透︰美政府指中芯向伊朗軍方提供晶片製造設備

《路透》報道，特朗普政府高級官員表示，內地最大晶片製造商中芯國際（0981）已向伊朗軍方提供晶片製造設備。雙方的合作幾乎肯定包括關於中芯國際半導體技術的培訓。



官員指出，中芯大約一年前開始向伊朗輸送設備，美方沒有理由相信這種情況已經停止。

據報，目前尚不清楚這些晶片製造設備在伊朗應對這場戰爭中發揮了何種作用。但官員表示，這些設備已提供給伊朗的軍工體系，可用於製造任何需要晶片的電子產品。

這張2025年6月23日拍攝的插圖，可以看到伊朗國旗、一張美元鈔票，以及油管和油桶的輪廓。（Reuters）

於2020年被美列貿易「黑名單」限獲出口產品

因被指與中國軍方存在聯繫，中芯已遭到美國嚴厲制裁。美國於2020年將中芯列入貿易「黑名單」，限制其獲取美國出口產品；該公司否認與中國軍工體系有關聯。

華盛頓一直試圖通過對中芯及其他中國晶片製造商實施制裁，削弱中國製造先進半導體的能力。美國的制裁措施旨在限制這些企業從Lam Research、KLA和應用材料等美國頂級供應商處獲取先進晶片製造設備。

去年多賺近4成

另一方面，中芯公布，截至去年12月31日止年度純利6.85億美元，按年升39%，每股盈利9美仙，不派末期息。扣除非經常性損益之純利5.8億美元，升56%。

該公司於年內營業收入93.27億美元，升16.2%，主因期內晶圓銷量增加所致；其中晶圓代工業務收入約88億美元，按年升17.5%；毛利19.57億美元，升35.1%；毛利率21%，升3個百分點；除稅前溢利10.73億美元，升24.9%。產能利用率增至93.5%，研發投入佔收入8.3%，EBITDA約52.6億元，升20%。