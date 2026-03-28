伊朗局勢｜經合組織最新預測︰2026年全球經濟增長2.9%

3月26日，經濟合作與發展組織發布了最新一期經濟展望報告。

進入2026年，全球經濟增長保持穩定，主要得益於科技相關生產的強勁勢頭、美國進口有效關稅的降低以及2025年增長勢頭的延續。然而，中東衝突引發的能源供應衝擊預計將顯著拖累全球增長，並對通脹施加新的上行壓力。基於事態的發展情景，報告預測2026年全球經濟增長率為‌2.9%‌，2027年為‌3.0%‌。

先來看看‌主要經濟體增長預測：

‌美國‌：預計2026年GDP增長‌2.0%‌，2027年將放緩至‌1.7%‌。

歐元區‌：預計2026年增長‌0.8%‌，2027年增長‌1.2%‌。

‌中國‌：預計2026年增長4.4%‌，2027年為‌4.3%‌。

而通脹壓力將持續更長時間，G20發達經濟體核心通脹率預計將從2026年的2.6%降至2027年的2.3%。

經濟前景與通脹壓力仍存

報告指出，全球國內生產總值（GDP）增長預計在2026年將保持大體穩定，保持在2.9%的水平。隨後在2027年小幅上升至3.0%，這主要得益於強勁的技術相關投資以及逐步降低的有效關稅稅率。

然而，中東地區不斷發展的衝突對經濟增長構成壓力，並給全球需求帶來了顯著的不確定性。這些預測的前提是當前的能源市場動盪為暫時性現象，價格將從2026年中期開始趨於緩和。

而通脹的壓力也將持續更長時間。目前預計G20國家的通脹率在2026年將高於先前的預測水平，這反映出了全球能源價格的飆升。G20發達經濟體的整體通脹率預計在2026年將達到4.0%，較先前預期高出1.2個百分點。隨着能源價格的壓力逐漸消退，這一數值將在2027年回落至2.7%。

G20發達經濟體的核心通脹率預計將會走弱，從2026年的2.6%降至2027年的2.3%。

未來如何應對？

經合組織在報告中強調，在能源價格衝擊背景下，各國央行需保持警惕，密切關注風險平衡的變化，以確保潛在的通脹壓力能夠被持續控制。如果通脹預期仍得到良好錨定，由供給驅動的能源價格上漲應被「忽略」對待。

此外，要保障財政可持續性。不斷上漲的能源價格正促使各方重新關注旨在支持家庭和企業的措施。任何措施都應當是臨時性的，且應精準針對那些最需幫助的人群，同時需兼顧保持旨在減少能源使用的激勵措施。

大範圍補貼和轉移支付、減稅以及價格上限等舉措雖易於迅速實施，但會削弱減少能源使用的激勵效果，並帶來更高的財政成本。

而政府預算正面臨着來自高額債務負擔和新支出需求的壓力，其中包含許多經濟體中不斷增長的國防支出以及老齡化與氣候變化帶來的長期成本。

有必要採取更有力的措施來控制和重新分配支出、提高公共部門效率並增加財政收入，同時這些措施須建立在具體國家可信的中期調整路徑之上。中長期看，減少對進口化石燃料的依賴並加快實施能效措施。例如：擴大清潔能源產能、升級電網系統及推行加速審批程序，這有助於降低對地緣政治衝擊的暴露程度、緩解家庭和企業的成本壓力，並有助於提升長期韌性。