平保︰中東投資風險敞口為零　留意中國AI機械人等新質生產力機遇

平保（2318）去年綜合投資收益率達6.3%，按年增0.5個百分點，為近5年最高。聯席首席執行官郭曉濤表示，由於市場具備不確定性，公司會在「不確定性中尋找確定性」，但可以確定的是，未來10年，AI、晶片、機器人、新質生產力一定是有發展的，故此會留意相關投資機遇。他又表示平保保險資金投資中，並無中東敞口。



郭曉濤表示，平保保險資金投資中沒有中東敞口。未來10年，AI、晶片、機器人、新質生產力一定是有發展的，故此會留意相關投資機遇。

對今年新業務價值表現具備信心 分紅與營運利潤掛鉤

郭曉濤表示，股東回報方面，有信心業績會持續增長，而分紅政策和業績掛鉤，和營運利潤持續保持一致的。平保並會繼續推動AI等科技方面的應用，但相信相關資本開支不會影響股東回報。

另外，平保過去三年壽險業務新業務價值均保持每年雙位數字增長，去年更錄得29.3%的增長。郭曉濤表示，對於今年新業務價值表現具備信心，今年初以來有不錯的增長表現，相信主要源於內地壽險市場發展已進入黃金發展期，同時，平保銷售渠道、產品、服務不斷改善，並有均衡的渠道發展策略，包括代理人渠道進入高品質轉型，銀保渠道在高速發展，現在又在投資建設社區金融渠道，後者預計再過兩年會進入穩定期。

而至於資產管理業務方面，去年仍錄得虧損，但幅度則按年有所收窄。郭曉濤表示，有不斷去調整對不同資產類別的風險敞口，所以損失在不斷縮小，今年相信損失仍然會持續被縮小。

郭曉濤表示，看好今年資本市場，因為跟經濟宏觀發展是相輔相成，反映上市公司企業盈利能力未來的趨勢，而他對中國經濟的整體發展向好趨勢具備信心。（新華社）

看好今年資本市場

對於市場關注的險資投資方面，郭曉濤表示，平保險資投資屬於長期耐性資本，短期市場波動並不太重要，重要的是投資能夠穿越周期，具備長期可持續性，並能有穩健回報。他會看好今年資本市場，因為跟經濟宏觀發展是相輔相成，反映上市公司企業盈利能力未來的趨勢。而他對中國經濟的整體發展向好趨勢具備信心，對於上市公司來講，意味盈利能力會提高，股價也就會跟著往上走。

同時，在十五五期間，對於資本市場的健康發展國家是有政策導向的，政策會能夠去有效的去幫助資本市場健康長期持續穩定的發展，而「慢牛」是未來政府希望看到的一個趨勢。

去年初積極配置黃金 美債不構成重大風險暴露

截至去年尾，平保保險資金投資組合中，佔比最大的仍是債券投資，但債券型資產佔比按年大幅下跌10.6個百分點至63.2%，相關投資額也減少2.9%。而股權型資產佔比則提升8個百分點至24.4%。郭曉濤表示，跟基金公司只是投資不一樣，平保險資投資策略需要顧及負債，還有成本、久期、產品的結構，整個產品的繳期等各式各方面，在不同的資產配置之間，包括固收、在債券、在權益甚至另類或者黃金，來進行配置調整。

他指出，黃金投資也是平保資產配置重要一項，去年初有進行積極配置，目前回報屬於預期之內。截至去年末，黃金投資的監管上限為上季度末總資產的1%，平保黃金投資佔比未超監管上限。

另外，監管規定保險資金的境外投資餘額上限為上年末總資產的15%，當中美元國債在平保險資總體配置中敞口暴露幾乎可忽略，僅為滿足流動性與分散化需求的補充性配置，不構成重大風險暴露。