伊朗局勢│摩根大通和Pimco認為債券市場低估了經濟放緩風險

據彭博報道，華爾街一些最大的債券基金經理表示，金融市場低估了美國對伊朗戰爭可能導致本已步履蹣跚的經濟急劇放緩的風險。

油價突破每桶110美元，而衝突似乎沒有平息跡象之際，交易員們的目光主要集中在通膨衝擊上。隨著投資者為聯儲會可能在年底前加息做準備，美債市場面臨自2024年10月以來的最大月跌幅。

但在品浩(Pimco)、摩根大通和Columbia Threadneedle Investments等公司，基金經理們卻在為一場經濟衝擊做準備，他們認為這場衝擊最終將引發債券市場反彈，並導致殖利率再度回落。

「這場衝突每持續一天，市場就愈發不得不考慮其對經濟成長的負面影響，這最終會推低美債殖利率，」摩根資產管理的固收投資組合經理Kelsey Berro指出。「殖利率總體上已升至足夠具有吸引力的水平。」

隨著能源價格上漲、借貸成本攀升以及股市大跌開始擠壓企業和消費者，經濟學家們已經開始下調成長預期並上調經濟衰退可能性。高盛集團表示，未來12個月發生經濟衰退的概率已升至約30%，Pimco則認為這一概率超過三分之一。

這種悲觀情緒通常對債券有利，因為它增加了聯儲會降息以刺激經濟的可能性。但這次情況卻並非如此，因為交易員們預計能源價格飆升將束縛聯儲會的手腳，該央行此前一直在應對通膨頑固高於目標水平的問題。

結果就是猛烈的拋售潮，推動債券殖利率飆升。自上月底美以對伊朗發動軍事行動以來，2年期和5年期美債殖利率已上漲超過0.5個百分點。30年期殖利率已攀升至接近5%，距離2023年的峰值不遠。