渣打料美下半年減息兩次　恒指目標區間上限降至2萬9　看好科技股

中東戰爭持續為市場帶來波動，渣打北亞區投資總監鄭子豐表示，中東衝突仍充滿不確定性，預計有七成機會國際油價在未來數周上試高位。而最有可能情況是衝突在未來數週透過外交手段緩和，油價見頂，對通脹影響或短暫，經濟有望維持軟著陸，並受到下半年聯儲局減息支持。該行調整聯儲局減息步伐，由上半年啟動減息，全年減三次，調整至集中在下半年減息兩次，每次25點子，但仍較市場一般預期的減息一次為多。



油價：圖為2026年3月2日，尼日利亞拉各斯（Lagos）一個原油儲槽。 （Reuters）

七成機會油價在未來數周上試高位

鄭子豐解釋，受到中東衝突影響，聯儲局或需要延遲減息，而隨著美國經濟數據包括消費及就業市場或出現惡化，料聯儲局年中換屆後，新主席會部署減息政策。

受到中東戰爭影響，該行也將未來12個月恒指目標區間，由28000至30000點，略下調至28000至29000點，不過，若果油價未見頂，或更多數據顯示聯儲局不會在下半年減息，港股可能跌至21500至22500點。而美股的標普500指數目標價，也由7800點下調至7350點。該行仍維持整體股票投資。該行偏好美股及日本以外地區，對中國內地及香港市場維持正面看法。

左起︰渣打北亞區投資總監鄭子豐及渣打香港財富方案投資策略主管陳正犖。

美股回調壓力仍存 為中港股市吸納時機

對於目前是否吸納好時機，鄭子豐表示，中港股市目前估值合理，但美股回調壓力仍存，而預計中港股市也將受拖累，但國際資金特別是中東資金，仍有望流向中港市場，以分散美元資產配置風險，這也相信是中港股市較其他亞洲股市近期表現較具韌性的原因。而當美股回調，會建議重點加碼中港股市。

板塊方面，建議投資者略微偏重防守型股票多於增長股，當中偏好具吸引力股息率或具備回購潛力的股份。中國市場方面，科技創新緊貼人工智能(AI)帶來估值重估潛力，大型科企相關資本開支指引也有所上調，意味對前景具備信心，而經濟通縮壓力也有所緩和。

渣打上調黃金目標價至5750美元。（廖雁雄攝）

上調黃金目標價至5750美元

黃金及債券市場方面，渣打香港財富方案投資策略主管陳正犖表示，目前會建議投資者趁低吸納黃金、發達地區高收益公司債及新興市場債。他指出，黃金價格短期波動但長線具結構性因素支持，地緣政治風險升溫，新興市場央行需求強勁，故將未來12個月目標價上調至5750美元，建議投資者可在資產中持有6至7%的配置。