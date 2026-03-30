渣打料美下半年減息兩次 恒指目標區間上限降至2萬9 看好科技股
中東戰爭持續為市場帶來波動，渣打北亞區投資總監鄭子豐表示，中東衝突仍充滿不確定性，預計有七成機會國際油價在未來數周上試高位。而最有可能情況是衝突在未來數週透過外交手段緩和，油價見頂，對通脹影響或短暫，經濟有望維持軟著陸，並受到下半年聯儲局減息支持。該行調整聯儲局減息步伐，由上半年啟動減息，全年減三次，調整至集中在下半年減息兩次，每次25點子，但仍較市場一般預期的減息一次為多。
七成機會油價在未來數周上試高位
鄭子豐解釋，受到中東衝突影響，聯儲局或需要延遲減息，而隨著美國經濟數據包括消費及就業市場或出現惡化，料聯儲局年中換屆後，新主席會部署減息政策。
受到中東戰爭影響，該行也將未來12個月恒指目標區間，由28000至30000點，略下調至28000至29000點，不過，若果油價未見頂，或更多數據顯示聯儲局不會在下半年減息，港股可能跌至21500至22500點。而美股的標普500指數目標價，也由7800點下調至7350點。該行仍維持整體股票投資。該行偏好美股及日本以外地區，對中國內地及香港市場維持正面看法。
美股回調壓力仍存 為中港股市吸納時機
對於目前是否吸納好時機，鄭子豐表示，中港股市目前估值合理，但美股回調壓力仍存，而預計中港股市也將受拖累，但國際資金特別是中東資金，仍有望流向中港市場，以分散美元資產配置風險，這也相信是中港股市較其他亞洲股市近期表現較具韌性的原因。而當美股回調，會建議重點加碼中港股市。
板塊方面，建議投資者略微偏重防守型股票多於增長股，當中偏好具吸引力股息率或具備回購潛力的股份。中國市場方面，科技創新緊貼人工智能(AI)帶來估值重估潛力，大型科企相關資本開支指引也有所上調，意味對前景具備信心，而經濟通縮壓力也有所緩和。
上調黃金目標價至5750美元
黃金及債券市場方面，渣打香港財富方案投資策略主管陳正犖表示，目前會建議投資者趁低吸納黃金、發達地區高收益公司債及新興市場債。他指出，黃金價格短期波動但長線具結構性因素支持，地緣政治風險升溫，新興市場央行需求強勁，故將未來12個月目標價上調至5750美元，建議投資者可在資產中持有6至7%的配置。