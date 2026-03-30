伊朗局勢｜全球債券上漲　經濟放緩擔憂加劇

隨著中東衝突可能拖累全球經濟成長的擔憂升溫，全球主權債券上漲，此前遭到拋售的政府債券重獲青睞。

彭博報道指出，亞洲交易時段，美國國債與澳大利亞和日本債券一道走高，市場揣測油價飆升或只是長期全球燃料短缺的前兆，從而提振了對政府債券的需求。此前，政府債券傳統的避險吸引力被通膨加速的擔憂蓋過，一度面臨持續拋壓。

「市場正在胡思亂想，如果一個月後中東戰爭仍未解決，世界會變成什麼樣子，」麥格理策略師Gareth Berry表示。「人們已經開始拿這一局勢與新冠疫情作比較，認為經濟體可能面臨停擺風險。只不過這一次，原因是燃料短缺。」

報道又指出，作為對貨幣政策變化最為敏感的證券之一，2年期美債殖利率下跌3個基點至3.88%，周五已下跌7個基點。基準10年期美債殖利率也下跌3個基點至4.40%。

澳大利亞3年期債券殖利率一度下跌9個基點至4.71%，而日本2年期國債殖利率下降2個基點至1.36%。

Apollo Global Management表示，10年期美國國債殖利率應該在3.9%左右。

「關鍵在於，10年期國債殖利率比應有水平高出55個基點，投資者需要思考其中的原因，」上述基金公司首席經濟學家Torsten Slok在給客戶的報告中寫道。