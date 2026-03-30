HKTVmall母企去年虧損擴大1.24倍　GMV跌2%　拓新項目研器官保存

HKTVmall母企香港科技探索（1137）公布截至2025年12月31日止全年業績，期內錄得淨虧損1.495億港元，較2024年的6,670萬港元虧損大幅擴大約124%。



集團經調整EBITDA為6,040萬港元，較2024年的1.21億港元顯著減少。董事會不建議派付2025年度末期股息。



期內，集團的訂單總商品交易額（GMV）輕微下跌1.9%至84.26億港元。其中，核心的香港電子商貿業務（主要為HKTVmall）表現穩定，產生經調整EBITDA 3.09億港元。然而，新探索及科技業務（包括街市即日餸、Everuts、全自動零售商店及生命科學項目等）錄得經調整EBITDA虧損2.22億港元，抵銷了核心業務的貢獻。

獨立客戶人數升破150萬

期內，獨立客戶人數創歷史新高，達153.9萬名，每月活躍獨立設備維持約160萬部。訂單總商品交易額為79.75億港元，輕微下跌3.6%。

集團表示，成功將混合佣金率提升至23.5%（2024年為22.1%），多媒體廣告收入亦增長9.3%至1.71億港元。管理層表示，通過推出付費會員計劃「HKTVplus」及優化配送服務，成功加強客戶忠誠度。

街市即日餸增長強勁 拓新項目研器官保存

新業務方面，街市即日餸業務增長迅速，GMV按年大增47.1%至3.94億港元。集團已將服務升級至跨區選購及送貨，並於2026年3月進一步推出「3小時極速送」服務，涵蓋超市產品、新鮮食材等共7萬款產品，提升競爭力。

集團表示，近年重點投資的生命科學項目，主要研究器官保存技術，期內投資約1,580萬港元，並計劃未來數年每年投資不少於5,000萬港元。至今已進行38項實驗，並取得初步科學進展。至於在英國發展的全自動零售商店及系統，仍面對重大技術挑戰，管理層正持續優化系統。

現金及流動資金淨額大減

截至2025年底，集團現金及流動資金淨額為4.88億港元，較2024年底的7.13億港元減少，主要由於2025年6月派發特別股息近3億港元。集團並無未償還借款，資產負債狀況穩健。

集團表示，面對國內與香港市場無縫融合的壓力，集團將採取「產品鬥多選擇、價錢鬥平、物流鬥快」的策略，以「求生求新求變」的態度尋找出路。