伊朗局勢｜中東兩大鋁廠遇襲　鋁價「起飛」！　劍指4000美元？

周末，中東兩大主要鋁生產商遭到伊朗襲擊，全球鋁供應鏈瞬間拉響紅色警報。今日鋁價持續上揚，鋁業概念板塊多股漲停。

鋁業巨頭遭襲，鋁價暴漲

今日（3月30日）開盤，國際鋁價大幅走高，倫敦金屬交易所（LME）的鋁價一度飆升6%，至每噸3492美元，創下自3月19日以來的新高。

國內現貨鋁價也普遍暴漲。3月30日，長江有色均價報24520元/噸，漲700元；上海有色網鋁價更是飆升720元/噸，觸及24530元/噸；廣東南儲均價報24430元/噸，領漲710元。

圖片來源：有色寶金屬網

消息面上，中東最大鋁生產商、阿聯酋環球鋁業公司周六表示，其位於阿布扎比的工廠遭受「嚴重損毀」；巴林鋁業公司周日也證實，其部分設施遭到伊朗襲擊。

中東地區是鋁的重要供應地，鋁產量約佔全球8%至9%，戰事導致當地產能大幅削減，加上霍爾木茲海峽航運中斷，原材料輸入與成品出口通道雙雙受阻。

此次襲擊可能進一步惡化局面：即便霍爾木茲海峽後續恢復通航，部分產能或將長期中斷，導致供應缺口延長。

鋁價迎新一輪上漲周期

五礦期貨最新研報認為，鋁價一方面受到能源成本和供應擾動的支撐，另一方面還受到情緒面壓制。產業上看，海外鋁廠檢修和減產仍將帶來實質性減量，周末阿聯酋和巴林鋁廠遇襲加大了供應憂慮，海外鋁供應預計維持緊張；國內下游開工率繼續提升，鋁棒加工費回到相對正常水平，有助於庫存消化。該機構預計，短期鋁價衝高。

摩根士丹預計，全球供應趨緊和需求穩步上升將為鋁價提供支撐。中東緊張局勢升級可能進一步擴大供應缺口，推動鋁價上行。

摩根士丹利表示，「目前鋁價高於我們對第二季度基本情景的預測（3250美元/噸），但我們仍持看漲態度，因為有跡象表明市場正在收緊、存在追趕銅的空間，以及持續的中東緊張局勢帶來進一步的供應風險。我們對2026財年的牛市情景預測為3700美元/噸。」

花旗銀行分析師此前預測，如果供應形勢惡化，鋁價可能攀升至每噸4000美元，遠高於目前每噸約3300美元的水平。