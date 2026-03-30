中銀香港︰非內房企業貸款規模2505億　不良貸款撥備覆蓋率50.3%

中銀香港(2388)去年貸款及其他賬項減值準備淨撥備按年增66.8%至33.03億元，原因包括商業房地產市場疲軟，若干房地產行業客戶內部評級下降，以及個別不良客戶抵押品估值下降或債務重組而增提撥備。該行管理層表示，截至去年尾，房地產相關貸款按年降2.9%至3265億元，佔整體客戶貸款19%，當中主要包括香港的非內房企業貸款規模2505億元，佔整體客戶貸款14.6%，分別按年跌0.2%及0.36個百分點。

非內房企業貸款不良貸款率升至2.49%

管理層表示，去年底非內房企業貸款的不良貸款率，按年升1.11個百分點至2.49%，主要因香港個別中小型房地產投資客戶降級導致。但相關不良貸款撥備覆蓋率達50.3%，而不良抵押貸款平均LTV比率(貸款價值比，貸款金額和抵押品價值之間的比例)為65%。

管理層強調，非內房企業貸款客戶多為香港本地大型藍籌企業，超過70%涉及上市集團，財務狀況相對穩定。當中85%投向香港使用，近六成為物業發展類貸款。抵押貸款佔32.4%，無抵押貸款佔比57.1%，主要集中於上市公司。

而內房企業貸款方面，總規模按年跌10.8%至760億元，佔整體客戶貸款比重降0.7個百分點至4.4%。客戶主要以業務在大灣區及一二線沿海城市的龍頭企業為主，當中國企貸款佔比達88%。不良貸款率跌0.7個百分點至6.6%，撥備覆蓋率達141.5%。