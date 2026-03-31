舜宇光學去股東應佔溢利46.39億　按年上升約71.9%

舜宇光學科技(2382)公告，截至2025年12月31日止年度，集團的收入約人民幣432.29億元，較去年上升約12.9%。公司股東應占年內溢利約人民幣46.39億元，較去年上升約71.9%。董事會建議派發截至2025年12月31日止年度末期股息公司每股股份120.60港仙(相等於每股約人民幣105.90分)。

隨着AI技術的持續滲透，影像仍是不可或缺的能力展示高地。2025年，集團憑藉前沿的市場佈局和領先的技術迭代，手機鏡頭平均單價及盈利能力均提高，且市佔率繼續蟬聯全球第一。作為高端手機鏡頭的領軍企業，集團是終端客戶旗艦機型配置的首選，參與度持續維持高位。在產品研發方面，集團精準捕捉長焦潛望產品方案升級的機遇，長焦鏡頭可滿足客戶多種設計形態的需求，並持續抓取兩億像素迭代趨勢，保持產品領先優勢。

2025年，集團手機攝像模組的產品結構得到優化，平均單價與盈利水平錄得雙提升，且市場份額保持全球第一。在高端產品及一體化開發方面，集團加大底層技術研發投入。於年內，集團依託馬達和超高精密光學組裝技術，實現兩億像素大像面自研潛望馬達模組一體化驅動聯調方案量產；行業首創高性能超大光圈膠合稜鏡潛望方案量產；通過行業首創的四切邊鏡片模組超小型化技術完成超低肩高方案量產，實現客戶主攝項目的全新突破。集團在超小型模塑封裝、超高精密光學組裝、高精密緻動等核心技術領域持續突破瓶頸，顯著增強了在高端產品領域的核心競爭力與綜合實力，持續提升產品平均單價及盈利能力。