細摩亞洲主管︰伊朗戰爭對亞洲衝擊最大　但中國卻是避風港

撰文：格隆匯
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摩根大通分析師拉吉夫·巴特拉表示，中東戰爭對亞洲國家衝擊最大，但中國和馬來西亞受石油衝擊影響較小。

拉吉夫指出，中國電力生產幾乎不依賴進口，且有戰略石油儲備和可再生能源替代，必要時可恢復煤炭發電。

格隆匯