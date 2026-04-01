惠理港美紅利低波ETF今上市　成香港市場唯一

2026年投資市場真係好難捉摸！一邊話減息周期來臨，一邊地緣政局又亂糟糟，大市反覆震盪。對香港普通投資者來講，最頭痛的根本唔係揀咩產品，而是根本拿捏唔准入市節奏：幾時先好出手？手持現金等定即刻入市？想喺充滿不確定性嘅市入面守住本金，簡直難上加難。



銀行存款利息低、普通債券回報唔理想，就算想穩穩陣陣賺息，遇上大市大跌，隨時變成「賺息蝕價」，虧損隨時比賺到的利息更多。它的吸引力並非來自過度樂觀，而是更貼近投資者的實際需求——在不確定的市場中讓現金先站穩。

不派息策略放大複利效應

針對呢類投資痛點，惠理港美紅利低波ETF（03488）所代表的投資思路，值得投資者正視。它是香港市場唯一不派息的港美紅利低波策略，放棄即時派息，就是為了放大複利滾存效果，適合長線配置的投資人。它適合三類需要投資者，分別是期望跨市場佈局投資者、追求相對穩定收益者，以及希望資產平穩增長，以長線複利累積為目標的投資者。原因在於它把「高股息」與「低波動」放在同一張羅網。3488追踪的指數所採用的紅利低波策略並非只看派息率，而是以「股息＋波動」雙因子，篩選市值較大、持續派發股息，以及股價波幅相對更小的優質股票。

閒置資金理想停泊工具

更重要的是，它從根本上迴避高息陷阱。若只是把高股息當成唯一指標，投資者可能出現典型困境：股價下行吞噬派息，最終賺了股息，卻蝕了本金。相對而言，低波動因數所強調的是風險控制，當市場波動性加劇，這類策略更容易作為配置中的停泊工具。對於手上有一筆閒置資金，又找不到理想方向的投資者而言，低波動產品能在等待機會時，爭取潛在回報，而非讓資金在焦慮中無所作為！

跨市場布局 結合複息效應 回報率勝恒指與標指

惠理港美紅利低波ETF覆蓋約65%港股與35%美股，透過跨市場配置分散單一市場風險；並以跟蹤中誠信港美紅利低波指數（港元淨回報）為目標，強調其過往累積回報表現及波幅相對較低的特性。數據顯示，在過去10年（2015至2025年），持有65%恒生高股息及35%標普500高股息股票，回報率達149%，優於同期恒指與標指的131%升幅。過去5年（2020至2025年），同樣比重的恒生及標普500高股息股票，回報率73%亦遠勝同期恒指與標指的40%升幅*。換言之，在風險可控的前提下，將股息再投資可真正發揮複息效應，低波動性令防禦力更強，令其具備穿越市場週期的長線配置優勢。

(資料及相片由客戶提供)