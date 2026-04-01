華為2025年營收8809億 　淨利潤680億元　研發投入1923億

華為發布2025年年度報告。報告顯示，華為經營結果符合預期，實現全球銷售收入8809億元人民幣(下同)，淨利潤680億元。2025年研發投入達到1923億元，約佔全年收入的21.8%，近十年累計投入的研發費用超過13820億元。

輪值董事長孟晚舟表示：「2025年，華為整體經營穩健。感謝客戶的信任，感謝消費者的選擇，感謝全球供應商、合作伙伴、開發者的協同，感謝每一位員工的付出以及每一位家屬的支持。」

2025年，華為聯接產業克服產業投資周期影響；計算產業抓住人工智能機會；終端攻堅克難，鴻蒙生態跨越了體驗臨界點；數字能源堅持質量優先；華為雲聚焦核心業務構建競爭力；智能汽車解決方案快速發展。

面向未來，華為將圍繞聯接、計算、雲、終端、智能駕駛以及人工智能等戰略高地，持續加大研發投入，將AI及安全嵌入每一個產品和網絡，做強核心競爭力，構築合作共贏的升騰、鯤鵬、鴻蒙產業生態。開放創新，質勝致遠，華為將持續為客戶、夥伴和社會創造價值。

孟晚舟強調，「我們正確定無疑地走向充滿不確定的明天。我們將保持戰略定力，堅持戰略聚焦，加強戰略到戰場轉換，深耕開發者生態，走高質量發展路線。」