股神巴菲特受訪重點一文看清　手握現金等暴跌　坦言過早沽蘋果

當地時間周二（3月31日），95歲的「股神」巴菲特做客CNBC《Squawk Box》節目，這是他年初卸任CEO後的首次重要公開露面。他分享了對當前市場、投資決策、金融體系等多方面的看法。

以下是核心要點整理：

若市場出現大幅下跌，將動用現金巴菲特表示，若市場出現大幅下跌，巴郡公司將動用現金。

在接受CNBC採訪時巴菲特表示，股市估值仍不具備吸引力，在今年股市下跌之後，巴郡哈撒韋並未在市場中找到太多可買入的標的。

巴菲特淡化了近期市場波動，稱當前環境遠未達到過去那些創造重大買入機會的時期：「自我接手以來，市場至少有三次下跌超過50%。現在的情況根本不值得興奮。」。

投資蘋果賺了1000億，但賣早了

沃倫・巴菲特表示，他蘋果股票賣得太早，未來仍願意增持，只是不會在當前市場環境下買入。「我賣得太早了。但我當初買得更早，所以也就這樣了。」巴菲特周二在採訪時表示。

據金融數據分析公司Insider Score顯示，即便巴郡・哈撒韋在去年年底將蘋果持倉減持至619.6億美元，蘋果依然是巴郡第一大重倉股。 巴菲特表示巴郡在這筆投資上稅前累計獲利逾1000億美元。

巴菲特表示，如果蘋果股價更便宜，他會繼續加倉。他稱，儘管蘋果股價從近期高點下跌超14%，本月跌幅超6%，但目前吸引力依然不足。

攜手庫裏重啟「慈善午餐」

沃倫·巴菲特正重啟其著名的慈善午餐拍賣——此次增添了高調的新元素。

這位95歲的巴郡·哈撒韋董事長將與四屆NBA總冠軍、兩屆常規賽MVP斯蒂芬·庫裏，以及作家、生活方式企業家阿耶莎·庫裏共同主持一場全新的慈善拍賣活動，將投資界傳奇人物與明星號召力結合起來。

巴菲特在一份聲明中表示：「多年來，我親眼見證了商界和富有創新精神的非營利組織如何攜手合作，創造真正的變革。我始終堅信應該支持那些正在產生切實影響的組織。此次活動旨在以一種全新的方式，再次與我敬佩的人們齊聚一堂，支持那些真正意義非凡的工作。能夠與斯蒂芬和阿耶莎合作，共同啟動一項支持這些社區的新項目，我感到非常榮幸。」

午餐的線上競拍將於太平洋時間5月7日晚上7:30在eBay平台開啟，持續至5月14日晚上7:30。拍賣所得將捐贈給格萊德基金會和庫裏家族創立的「吃·學·玩」基金會。

警告金融體系脆弱性上升

巴菲特警告稱，隨着銀行體系與非銀行機構之間的聯繫日益緊密，他已開始看到金融體系中出現脆弱性的跡象。

他表示，金融體系的穩定應是美聯儲的首要任務，並指出摩根大通等銀行是經濟運轉的關鍵樞紐，每天處理數萬億美元資金流。

「它們彼此相互影響，一家出現問題，可能會傳導至其他機構。」巴菲特周二在接受CNBC採訪時表示。

在近期信貸市場一系列爆雷事件引發對銀行及私人信貸基金資產負債表風險的擔憂後，投資者情緒已受到衝擊。巴菲特表示，一旦市場恐慌蔓延，許多投資者可能會迅速撤離。

愛潑斯坦文件曝光後，沒再和蓋茨說過話

巴菲特表示，在傑弗裏・愛潑斯坦相關文件全部公開後，他就再也沒有與微軟創始人比爾・蓋茨交談過。

他補充說：「我認為在事情澄清之前，過多交流沒有意義。我不想讓自己陷入知情的處境……以免被傳召作證。」

被問及是否仍與蓋茨是好友時，巴菲特温情評價了兩人的私人關係——他們曾與蓋茨前妻梅琳達・蓋茨共同發起「捐贈誓言」（The Giving Pledge），旨在號召全球最富有人士承諾將大部分財富用於慈善事業。

談及臭名昭著的性犯罪者愛潑斯坦，巴菲特表示：「一個人能把騙子行當做到這麼成功，我感到震驚。男人都會喜歡情慾……其中有些人還想避稅，他精準抓住了這些人的弱點。那個人絕對是史上癮號騙子，他有辦法把所有人都玩弄於股掌之間。」

他表示，蓋茨本有可能邀請他去紐約見愛潑斯坦，但幸好沒有這麼做。「這點我還得感謝他沒拉上我。」巴菲特說。

95歲仍每天工作

今年年初，巴菲特辭去巴郡·哈撒韋公司首席執行官職務，結束了經營該集團六十年的生涯。

即便已卸任巴郡哈撒韋CEO，95歲的巴菲特仍深度參與投資決策。

他稱他仍每天到辦公室工作，持續關注市場。他的日常包括在開盤前致電巴郡金融資產主管Mark Millard，討論市場動態。

Millard會根據這些討論執行交易，這表明儘管巴菲特已在2026年初將CEO職位交給阿貝爾，但仍保持親自參與。