智譜去年經調整虧損擴至31.8億　仍飆兩成　優必選績後揚近13%

內地AI新貴智譜（2513）公佈上市後首份全年業績，經調整年度淨虧損擴大至31.8億元（人民幣，下同），2024年度同期虧損24.7億元。期內收入則為7.24億元，按年增長131.9%。業績公佈後，公司股價急升逾兩成，現升20.8%，報837.5港元。



智譜：下半年重點關注企業級市場

公司業績會上透露，3月公司MaaS平台的ARR年度經常性收入已達到約17億元，過去12個月內提升60倍，並通過推理環節的工程優化，大幅降低token單位成本，令業務盈利能力改善。公司下半年将重點關注企業級市場，認為該領域是AI agent産品更廣闊的應用場景。

（優必選）

優必選全尺寸人形機器人成最大收入來源 績後揚近13%

此外同涉及AI應用概念的人形機械人股優必選（9880），公佈業績後亦走高，現升12.9%，報96.5元，有望重返紅底。

公司擴損按年收窄37%，虧損7.03億元；收入則增長53%，錄得20.01億元。公司全尺寸具身智能人形機器人（非遙控非玩具，身高160cm以上）成為公司第一大收入來源，收入飆升，達8.2億元，按年增長2,203.7%，銷量為1,079台。非全尺寸非具身智能人形機器人（含遙控、預編程及玩具，身高160cm以下）銷量12,759台，亦位居全球第一。