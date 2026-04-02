伊朗局勢｜戰事難短期內平息　港股全日跌177點　阿里挫逾3%

美國與以色列於今年2月底聯手攻擊伊朗，戰事至今已持續逾1個月。美國總統特朗普於美國時間周三（1日）晚上，就戰事發表講話，指出美軍取得了迅速而決定性的勝利，又表示伊朗海軍已不復存在，空軍也已淪爲廢墟，而油價上揚只屬短期現象。

特朗普其後表示，會在未來兩到三周對伊朗開展極其嚴厲的打擊。受到有關言論影響，亞太區股市走勢轉弱，



【16:27】港股全日跌177點

港股全日跌177點，收市報25116點，國指跌47點，報8456點，科指跌77點，報4679點，成交額為2,436億元。

油價上揚不利航空股，國泰（0293）跌2.8%。

科技股方面，阿里（9988）跌3.4%，騰訊（0700）跌1.5%。

金融受方面，滙豐（0005）收市報130元，跌0.2%。

【14:49】港股最新跌328點

日韓股市低收，日股跌1,276點或2.38%，收市報52463點。韓股跌244點或4.47%，收市報5233點。

港股方面，恒生指數最新報24965點，跌328點。

【13:12】美匯重上100

港股跌幅在午後擴大，恒指最新報24954點，跌340點，國指跌103點，報8400點，科指跌115點，報4640點。

日股跌幅同樣擴大，最新報52431點，跌1,308點。

油價方面，布蘭特期油最新報106.99美元，升5.76%。

至於美匯指數則重上100大關。

【12:13】港股半日跌276點

美國總統特朗普揚言於未來2周至3周對伊朗展開嚴厲打擊，拖累港股今早最多跌290點，低見25003點，中午收市報25017點，跌276點，國指跌83點，報8421點，科指跌104點，報4651點，成交額約為1,162億元。

科技股紛紛下挫，小米（1810）跌4.1%，阿里（9988）跌3.5%，美團（3690）跌3.1%，騰訊（0700）跌1.7%，百度（9888）跌1%。

人工智能（AI）概念股方面，智譜（2513）瀉13.4%，MINIMAX（0100）跌9.2%。

金融股方面，渣打（2888）跌1.9%，滙豐（0005）跌1.5%，港交所（0388）跌1.4%。

油價上揚，中海油（0883）逆市升0.8%，石油設備股山東墨龍（0568）升7.2%。

【11:23】日股跌幅擴至逾千點

日本股市跌幅擴大至逾千點，最新報52731點，跌1,007點。韓股跌187點或3.43%，報5290點。

港股方面，恒指最新報25072點，跌221點。

油價方面，紐約期油最新報104.18美元，升4.06美元或3.91%；布蘭特期油最新報106.05美元，升4.89美元或4.83%。

金價方面，紐約期金最新報4,708.8美元，跌104.3美元或2.17%；現貨金每盎司最新報4,690.21美元，跌68.36美元或1.44%。

美股三大指數期貨均下跌，道指期貨跌416點，報46149點。

【10:04】港股跌幅擴至逾200點

特朗普表示，會在未來兩到三周對伊朗開展極其嚴厲的打擊。受到有關言論影響，亞太區股市走勢轉弱，韓國KOSPI指數轉跌，最新報5341點，跌136點或2.5%。日本股市跌719點或1.3%，最新報53020點。港股跌幅擴大至227點，報25066點。

油價方面，紐約期油最新報103.36美元，升3.24美元或3.45%；布蘭特期油最新報104.97美元，升3.81美元或3.77%。

金價下挫，紐約期金最新報4,733.6美元，跌79.5美元或1.65%；現貨金最新報4,695.66美元，跌62.91美元或1.32%。

美股三大指數期貨於均向下，其中道指期貨跌375點，報46431點。

美匯指數則反彈，最新報99.87，升0.21%。

【09:22】港股低開39點

港股今日（2日）早段未有延續升勢，低開39點，報25254點，國指跌27點，報8477點，科指跌23點，報4732點。

阿里（9988）低開1.4%，報121元。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.8%，報131.3元。

【09:15】日股最新升逾百點

日本股市最新報53846點，升幅縮至107點。

商品市場方面，紐約期油最新報99.76美元，跌0.36美元或1%，布蘭特期油最新報100.23美元，跌0.93美元或0.69%。

金價方面，紐約期金最新報4,799.1美元，跌14美元或0.29%；現貨金最新報4,749.93美元，跌8.64美元或0.18%。