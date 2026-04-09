平安數字銀行綜合金融佈局　融入保險DNA打造雙實力理財生態圈

在香港數字銀行市場的快速發展下，作為中國平安保險（集團）股份有限公司旗下的重要成員，「平安數字銀行」(PingAnDB，前稱PAObank) 於今年3月26日正式以全新品牌亮相，秉持「安心在．未來在」的品牌理念，開啟業務發展新里程。該行近日公布增長數據指，截至2026年3月中，個人銀行存款總額突破120億港元，且在過去一年內總資產錄得逾一倍增長。在獲得母公司於去年累計增資達7億港元的支持下，其個人銀行業務版圖正全速擴張。平安數字銀行零售銀行主管李敏（Sharon）受訪時解釋，該行致力達至「體驗第一，客戶開心」，並透過集團獨有的「保險 DNA」，重塑本港個人理財與保障的宏觀藍圖。



融合「保險DNA」線上線下全方位服務

作為全港首間提供線上及線下保險服務的數字銀行，平安數字銀行積極將集團的「保險DNA」融入服務中，讓客戶在享受銀行服務的同時兼獲全方位保險服務。李敏表示︰「透過科技大幅縮短業務流程，讓客戶無論是選擇線上自助投保，還是透過線下保險團隊獲取專業建議，都能感受到那份專屬的安心感。」

對於追求快捷便利的客戶，平台提供全程無紙化的線上投保體驗，涵蓋汽車保險、旅遊保險及家居保險等一般保險產品，讓客戶在彈指之間即可完成投保，享受便捷無縫的體驗。而銀行的線下保險服務涵蓋多元化的人壽保障及儲蓄保險計劃，對於重視服務體驗的客戶，我們的專業團隊能提供個人化的建議與保險服務。

李敏強調：「我們的長線保障方案具備傳承功能，對於年輕家庭或長者而言，保險保障不再局限於個人，能夠像資產一樣，由一代傳給下一代，為整個家族做好長遠部署。」

「雙實力理財」模式 一站式切換投資與存款

香港投資者經常面臨存款與投資賬戶分離、轉賬繁瑣等資金難題，平安數字銀行推出「雙實力理財」模式，資金在存款與投資之間靈活無縫切換（SWITCH）。「本行的理財宗旨是透過單一應用程式（App）整合所有金融服務，無需在不同平台或賬戶之間反覆轉賬。」李敏表示，在此模式下，客戶只需一個平台賬戶即可管理投資、保險、存款等功能，靈活調配存款資金，隨時買賣美股、港股、基金及貨幣基金等多元投資產品。現有個人銀行客戶最快只需3分鐘即可開立投資戶口，全新客戶更可同步開設儲蓄及投資賬戶，全面簡化開戶步驟。

「雙實力理財」模式更配備了互聯網券商級別的專業分析工具，提供超過40款技術指標及實時熱力圖，並支援長達16小時的美股交易，覆蓋盤前及盤後時段，讓投資者無需熬夜即可捕捉市場機遇。客戶無需進行任何手動轉賬動作，即可直接動用儲蓄賬戶資金購買港美股或基金，而賣出後的收益亦能即時回流至存款戶口收息，令每一分資金都能發揮最大效益。

個人銀行設計以「好用」為軸心 客戶體驗為先

講到團隊當初打造整個理財服務時的過程，李敏表示：「團隊一直以『好用』作為設計和推動產品的核心理念，我們深信只要幫客戶想多一步、做多一步，每個客戶就可以做少一個步驟。」銀行應多思考整個用戶體驗，透過科技簡化流程和優化體驗，令每個操作變得更簡單便捷，真正做到以科技方便客戶。

AI 構建綜合金融生態圈 加速產品創新

展望未來，平安數字銀行將持續強化其科技實力，特別是透過 AI（人工智能）與大數據深度優化營運流程，致力於構建一個涵蓋銀行、投資與保險的綜合型理財生態圈。在產品開發方面，AI的應用已帶來突破性的效率提升。李敏分享：「透過AI與大數據的賦能，我們能將原本需時三個月的研發或處理流程，大幅縮短至僅一個月，令各項創新服務以更快的速度推向市場，讓客戶能及時享受到更便捷的金融產品。」

* 風險聲明，投資涉及風險。投資者可能因投資而蒙受損失。在最壞情況下，投資者可能損失全部或大部分投資本金。任何投資的回報或表現均不受保證，過往表現亦不代表未來表現。投資者在作出任何投資決定前，應仔細閱讀平安數字銀行的投資服務條款及細則和相關風險披露聲明，以了解相關投資的性質及風險。本資訊旨在提供予香港境內人士，其内容不應視為於任何其他司法管轄區作出分銷、要約銷售或進行任何投資之誘因。

(資料及相片由客戶提供)