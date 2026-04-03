市監總局召開外賣平台企業行政指導會 美團、淘寶閃購、京東參與

據市場監管總局網站，市場監管總局今日（4日）在北京召開外賣平台企業行政指導會，指導美團、淘寶閃購、京東3家平台企業嚴格落實即將實施的《網絡餐飲服務經營者落實食品安全主體責任監督管理規定》（以下簡稱《規定》），強化企業食品安全主體責任，採取切實有效措施，保障消費者飲食安全。

會議指出，網絡餐飲服務蓬勃發展，極大便利了群眾生活，但隨之而來的食品安全風險也不容忽視。黨中央、國務院高度重視網絡餐飲食品安全工作。市場監管總局落實黨中央決策部署，出台《規定》，明確外賣平台企業務必將落實食品安全主體責任擺在企業經營管理的核心位置，切實將食品安全責任嵌入日常運營的每一個環節、每一處流程、每一次決策中去，保證餐飲食品安全，讓消費者放心消費、安全飲食。

會議要求，外賣平台企業必須嚴格執行法律法規要求，逐條對標對表《規定》，從落實資質審查責任、落實管理保障責任、落實社會公開責任、落實應急管理責任、落實協同監管責任等5個方面，全面落實平台食品安全主體責任。

會議強調，外賣平台企業要以《規定》正式實施的6月1日為時間節點，倒排工期，對照《規定》各項要求，全面梳理現有制度、流程、人員配備、技術保障等環節，盡快開展自查整改；嚴把審查關、管理關、配送關，強化技術賦能管理，主動融入政府監管體系，變“被動應付”為“主動對接”，通過推動“互聯網+明廚亮竈”、鼓勵外賣騎手參與食品安全監督等方式，共建食品安全社會共治新格局。