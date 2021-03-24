恒指續挫二萬八大關已失　專家：跌穿頭肩頂位　憂後市再尋底

撰文： 黃祐樺 最後更新日期： 2021-03-24 13:56

環球投資氣氛再次轉弱。投資者憂慮歐洲再度爆新一波疫情而封城，有機會拖累經濟復甦，頓成為驚弓之鳥，美股三大指數低收之餘，港股亦遭受波及。恒指失守28000點大關，午後跌幅更逾600點或2%，科指跌幅更劇烈，逾3%，更一度失守8000點。

多隻藍籌股表現受壓，吉利（0175）跌勢持續，跌穿20元關，跌幅逾一成。重磅股友邦（1299）跌逾3%。

科技股更成今日跌市重災區，其中會在收市後公布業績的騰訊（0700）及小米（1810）同向下，昨日已公布全年業績的半新股快手（1024），急挫12%。

油價大跌亦促使三桶油全線受壓。

專家：大市跌穿頭肩頂 不排除仍有下跌空間

面對大市跌跌不休，投資者對股市信心大受打擊。光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，市場已亮起「黃燈」。他指出，債息回落某程度上是代表市場對經濟復蘇的憧境是有所弱化。首先，歐洲疫情反覆或者出現惡化，是令到油價是大幅回落的原因，同時代表股市及傳統經濟股上升的經濟憧境出現弱化。

他進一步指出，債息回落不單止未能對新經濟股提供幫助 ，更影響近排表現較好的傳統經濟股，當中包括銀行股，以及能源股。當新經濟股受大市氣氛轉差拖累，高估值股份回落，以及傳統股又受壓之下，導致今日港股表現較差。

溫傑又認為，現時大市跌穿雙底， 即28200至28300點的位置，亦市場所講的頭肩頂。所以觸發投資者沽貨，亦是令到大市下跌的因素之一。

另外，新興市場土耳其出問題，令避險情緒升溫。溫傑指，由於美國債息及美金上升，拖累上個星期新興市場加息。令到部份新興市場的資產價格出現波動，連帶影響港股的投資氣氛。跟據往績，如果新興市場出現走資，港股亦會受影響。

溫傑指，曾建議投資者可在28000到28500點位置入市。原則上，投資者現時手頭上應有貨。不過，由於現時大市跌穿雙底，他不排除仍有下跌空間，建議投資者可先選擇觀望大市。