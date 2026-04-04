美3月就業數據優預期　三藩市儲銀總裁︰為平衡風險爭取更多時間

美國於周五（3日）公布3月份就業數據，其中新增非農業職位17.8萬份，遠勝預期之餘，職位數目增長更是自2024年底以來最大。當月失業率為4.3%，低於市場預期。有關數據公布後，三藩市聯邦儲備銀行總裁戴利在接受《霍士新聞》訪問時表示，3月份失業率降至4.3%是 「好消息」，這讓政策制定者擁有 「更多時間」 來平衡通脹與勞動力市場兩方面的風險。



她表示於周五發布的就業報告是 「真正的好消息」，「令人十分欣慰」；即便在各類信心指數偏低的情況下，數據也表明 「經濟和就業市場保持穩定」；就業增長分化程度加大同樣是 「好消息」。她又指出勞動力市場並未顯現惡化跡象，這 「為我們平衡風險爭取了更多時間，而當前的貨幣。政策所處水平恰好適合開展這項工作」。

2026年3月5日，美國聯邦儲備局（Federal Reserve，簡稱聯儲局）的資料圖片（Reuters）

伊朗局勢對經濟影響暫難判斷

談及伊朗地區緊張局勢時，她表示伊朗地區衝突可能同時影響通脹與經濟增長，其影響的持續性尚難判斷；消費者因汽油價格上漲面臨壓力，或對消費支出造成影響；最新數據顯示消費者仍在持續支出。她說道﹕「說明他們對經濟抱有信心」。

失業率為更佳就業指標

戴利又指出經濟無需像以前那樣創造大量就業機會就能維持相按年例的人口就業率。在這種環境下，每月的招聘數據已不再能最準確地反映勞動力市場的健康狀況，失業率可能是一個更好的衡量指標。她表示：「諸如就業人口與人口比例、失業率、離職率或招聘率等比率和指標，能夠反映勞動力隊伍規模的變化，從而更清晰地反映勞動力市場的健康狀況。」