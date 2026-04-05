3月中國大宗商品價格指數按月上漲4%

據央視，中國物流與採購聯合會今天公布3月份中國大宗商品價格指數。從指數運行情況看，節後企業生產穩步回升，市場需求較好釋放，大宗商品市場總體保持擴張態勢，向好基礎進一步鞏固。3月份中國大宗商品價格指數為129.9點，按月上漲4%，按年上漲14.5%，均好於去年同期水平。

在中國物流與採購聯合會重點監測的50種大宗商品中，3月價格按月上漲的大宗商品有38種，其中，柴油、甲醇和乙二醇漲幅居前，較上月按月分別上漲30.5%、30.4%和29.3%。分行業看，受中東局勢持續緊張，國際原油價格大幅上漲等輸入性因素影響，國內能源、化工價格指數大幅走高，按月分別上漲16.5%和21.8%；受國際化肥價格上漲、生物燃料需求上升帶動，國內農產品價格指數按月上漲2.8%。

專家表示，3月指數大幅上漲是國內大宗商品市場景氣水平回升、政策效應逐步顯現，以及中東地緣政治持續緊張等因素共同作用的體現。當前國際市場大宗商品價格波動加劇，能源、化工等大宗商品進口不確定性上升，需進一步加強外部輸入性風險研判，拓寬原材料來源和替代性資源利用，增強市場波動風險抵禦應對能力。