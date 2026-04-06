伊朗局勢｜OPEC+計畫提高石油配額　彭博︰戰爭背景下的象徵意義

彭博報道指出，OPEC+成員國計畫提高5月份的產量配額，此舉具有象徵意義，因為中東衝突限制了該聯盟幾個最大成員國的石油產量和運輸。

根據兩位不願透露姓名的代表稱，以沙烏地阿拉伯和俄羅斯為首的主要產油國在周日晚些時候舉行的視頻會議上原則上同意將日產量目標提高約20.6萬桶。

由於伊朗戰爭導致波斯灣石油供應受限，沙烏地阿拉伯、阿聯酋、伊拉克和科威特等主要產油國被迫減產，該組織採取此類行動目前僅停留在理論層面。不過，這可能象徵著一旦戰事緩和，他們就打算盡快恢復石油產量。

五周的衝突令油價波動劇烈，上月一度攀升至每桶近120美元，而航空燃油和柴油等產品價格的飆升亦帶來新一輪通膨的威脅。美國總統特朗普誓言要升級戰爭後， 布倫特原油期貨周五結算價接近每桶109美元，這可能會延長霍爾木茲海峽這一重要通道的能源運輸中斷時間。

衝突爆發前，來自石油輸出國組織及其合作夥伴的八個主要國家已逐步恢復自 2023年以來中斷的供應。今年前三個月，他們保持產量穩定，然後在3月1日——美國和以色列首次襲擊伊朗的次日——同意4月每天小幅增產20.6萬桶。