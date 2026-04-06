油價與基本面共振燃中國再通脹預期　長債「通縮交易」或至拐點

中東戰事持續推升通膨預期，疊加內地基本面改善，推動中國的再通膨趨勢逐漸浮現。彭博報道指，對中國債市而言，這或意味著「通縮交易」已觸及拐點，長債殖利率的上行壓力將進一步加大。



根據中債估值，中國30年期及10年期國債殖利率在3月均創下今年以來最大月度漲幅。在流動性較寬鬆條件下，國債殖利率曲線隨之走陡，30年期和5年期國債期限利差目前在約四年來高位附近。

一些分析師預計，在再通膨趨勢下，殖利率曲線還有陡化空間；30年期及10年期國債殖利率有望突破當前的震盪區間，進而升至更高的水平。

中東衝突抬升能源價格並擾動供應鏈，令市場對中國面臨輸入性通膨壓力預期再度升溫。國內基本面持續改善，一線樓市初現企穩跡象，3月份工廠活動也出現今年以來首次擴張。在內外部因素推動下，中國有望扭轉近年來面對的通縮困境，債市交易邏輯長期來看可能發生變化，處於多年來低位區間的長端債券殖利率面臨趨勢上行的壓力。

中國經濟・中國貿易・中國旅遊・中國金融・中國地標：圖為2024年2月5日，鏡頭下中國上海陸家嘴金融區的上海中心大廈和其他摩天大樓。（Reuters）

ING銀行︰通縮交易已來到拐點

「通縮交易已來到拐點，」ING銀行大中華區首席中國經濟學家宋林表示，國內的「反內卷」舉措疊加外部輸入性通膨壓力，以及食品價格上漲，預計將推動中國通膨率在今年回到正值區間。

債券殖利率已經開始對此作出反應，宋林預計30年期國債殖利率短期將進一步升破2.5%，從更長的周期來看，亦有可能回到歷史均值區間3%-4%左右。開源證券認為，10年期國債殖利率今年有望從目前的1.8%回升至2%–3%的區間。

在中國經濟展現韌性的背景下，最新的央行貨幣政策例會的聲明已淡出了貨幣政策「持續發力、適時加力」的表述。此外，央行約一年來首次從銀行體系回籠了資金，為未來的政策操作保留空間。包括高盛和澳新銀行在內的一些機構近期相繼調降或推遲了對中國今年降息的預期。

南華期貨權益與固收研究組負責人高翔指出，基數效應是中國年內通膨修復、PPI同比回正的最大動能，而中東戰爭引發的油價飆升更多是推動了這一時間節點前置。但他也指出，通膨持續修復仍需要關注國內需求側的復甦以及外需收縮的幅度。

中國政府今年計畫發行1.3萬億元超長期特別國債，與去年持平。。（Reuters）

超長債現供給壓力

報道又指，除降息前景減弱外，超長債供給壓力也可能隨著特別國債發行在短期內顯現。據彭博梳理的中債登數據，去年一季度超長端國債僅發行了4只，均為一般國債，而二季度隨著特別國債出籠，超長債總發行只數翻了一倍有餘，且絕大多數為特別國債。今年一季度發行情況類似去年同期，二季度料會迎來更多特別國債的供給。

中郵證券發送的研報稱，今年二季度政府債供給預計仍將維持較高強度，國債在赤字融資擴張、特別國債較早啟動發行的帶動下，有望較一季度明顯放量，重點關注市場對超長期國債的承接能力。

中國政府今年計畫發行1.3萬億元超長期特別國債，與去年持平。法國東方匯理銀行新興市場策略師Jeffrey Zhang稱，30年期國債殖利率在二季度可能再上探5-10個基點，但在財政寬鬆未顯著加碼的情況下，國債殖利率曲線料將呈現溫和、漸進式的再陡峭化，而非短期內出現快速的久期資產拋售。