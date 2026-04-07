人行連續17個月增持黃金　3月底儲備逼7500萬盎司

撰文：黃捷
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人行3月末黃金儲備報7,438萬盎司，按月增加16萬盎司，連續17個月增持黃金。

另外，3月底，中國外滙儲備報33421億美元，較2月末下降857億美元，降幅為2.5%。

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